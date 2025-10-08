Nein zur Solarparks in Haigerloch: „Eine absolut kontraproduktive Entscheidung“

Willy Bürkle aus Trillfingen ist nicht einverstanden mit der Entscheidung des Gemeinderates, keine Voraussetzungen für die Nutzung von Flächen für PV-Anlagen zu schaffen.
Lieber Stadtrat, warum habt ihr bei der Ausweisung der Photovoltaikanlagen gegenüber dem Regionalverband dem Gebiet am Kremensee in Trillfingen zugestimmt und jetzt auf einmal abgelehnt? Und warum habt ihr die Beschlüsse der Ortschaftsräte von Haigerloch und Trillfingen einfach ignoriert? Bisherige Praxis war doch so, dass die Beschlüsse von Ortschaftsräten im Gemeinderat akzeptiert werden.