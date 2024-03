„Nein“ zum Albstädter Haushalt: Die Ablehnung basiert nicht auf Fakten

1 Der Albstädter Stadtteil Laufen bildet ein Herz und liegt zwar nicht im Herzen Albstadts, hat in den vergangenen zehn Jahren aber doch eine Menge Geld aus dem Stadtsäckel bekommen. Foto: Deregowski

Zwei von sechs Ortschaftsräten hatten vor der Haushaltssitzung des Gemeinderats Albstadt dem Haushaltsplan 2024 ganz, einer nur unter Bedingungen zugestimmt, drei haben ihn abgelehnt. Begründung: Es fließe zu wenig Geld in ihren Stadtteil. Unsere Redaktion hat nachgefragt: Stimmt das eigentlich?









Stadtkämmerin Michaela Wild war selbst erstaunt, als sie – nach der Haushaltssitzung des Gemeinderats und nach den notwendigen Arbeiten vor der Weiterleitung des Haushalts 2024 an das Regierungspräsidium Tübingen – auf Anfrage unserer Redaktion mal zusammengerechnet hat, wie viel Geld in den zurückliegenden zehn Jahren in welche Stadtteile geflossen ist.