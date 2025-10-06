FC Holzhausens Negativität bestraft: Warum der FCH verdient die erste Niederlage kassierte

Nicht allein die gegnerische Spielweise, sondern auch das eigene Auftreten bescherte dem FC Holzhausen zuletzt die erste Saisonniederlage in der Verbandsliga.
Getrübte Stimmung herrschte am Freitag nach dem Abpfiff. Die heimischen Spieler machten sich auf den direkten Weg in die Umkleide, während beim SSV Ehingen-Süd nach dem Sieg gegen den FC Holzhausen Partylaune angesagt war. Sie hatten sich das Feiern auch verdient, denn nach den 90 Minuten war es keine unglückliche Niederlage für den Verbandsligisten FCH, sondern eine verdiente.