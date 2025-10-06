FC Holzhausens Negativität bestraft: Warum der FCH verdient die erste Niederlage kassierte

Nicht allein die gegnerische Spielweise, sondern auch das eigene Auftreten bescherte dem FC Holzhausen zuletzt die erste Saisonniederlage in der Verbandsliga.

Getrübte Stimmung herrschte am Freitag nach dem Abpfiff. Die heimischen Spieler machten sich auf den direkten Weg in die Umkleide, während beim SSV Ehingen-Süd nach dem Sieg gegen den FC Holzhausen Partylaune angesagt war. Sie hatten sich das Feiern auch verdient, denn nach den 90 Minuten war es keine unglückliche Niederlage für den Verbandsligisten FCH, sondern eine verdiente.

Der SSV Ehingen-Süd, der sich auf Tabellenrang acht verbessert hat, hatte hart gearbeitet und mit einer Mannschaftsleistung überzeugt. Das betonte auch deren Trainer Kevin Ruiz nach dem Spiel: „Unser Plan ist aufgegangen. Wir hatten das Spiel von Holzhausen vorher analysiert und waren taktisch eingestellt.“

Verdienter Sieg?

Doch allein am Auftreten des Gegners lag es nicht, sondern auch an der inkonsequenten Spielweise des FCH, der immer wieder gefährlich den Ball verlor und so auch schon viel früher hätte in Rückstand geraten können. Doch beide Teams waren vor dem Kasten zu ungenau. War der Sieg der Ehinger am Ende verdient? Dazu sagte der Gästetrainer: „Defensiv war es gute Arbeit, Großchancen gab es auf beiden Seiten. Im Spielverlauf war nicht abzusehen, ob wir hier mit einem Punkt, keinem Punkt oder allen drei nach Hause fahren.“ Und so war es auch, denn auch Holzhausen hätte trotzdem der Lucky-Punch gelingen können, aber zum ersten Mal in dieser Saison ging der FCH tatsächlich als Verlierer vom Feld. FCH-Trainer Daniel Seemann: „Jetzt wissen wir mal, wie es sich anfühlt, zu verlieren.“

Seemann war nach der Partie deutlich angefressen: „Es ärgert mich, weil wir letzte Woche nur einen Punkt in Berg mitgenommen haben. Aber die Art und Weise wie wir hier aufgetreten sind, da bin ich überhaupt nicht zufrieden.“

Auch in der Halbzeit habe er bereits angesprochen, dass sein Team die Überzeugung einer Spitzenmannschaft fehlte. „Wir hatten viel Negativität im Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit hat sich das fortgesetzt.“ Zum Gegner sagte er: „Die Umschaltaktionen von Ehingen waren immer wieder gefährlich. Daher geht die Niederlage so auch in Ordnung.“

Nur noch Dritter

Bis am Freitagabend muss der FC Holzhausen, der inzwischen auf Rang drei abgerutscht ist, die Saisonniederlage abgeschüttelt haben. Dann tritt man beim Tabellenführer Young Boys Reutlingen an.

Unsere Empfehlung für Sie Ausgleich in der 90. Minute TSG Balingen rettet einen Punkt gegen biedere Kickers aus Offenbach Simon Klostermann rettet der TSG Balingen ein spätes 1:1-Unentschieden. In einer Partie mit wenigen Highlight vermeidet man gegen schwache Gäste eine unnötige Pleite.

Bis dahin hofft das Trainerteam darauf, vor allem in der Abwehr wieder mehr Optionen zu haben. Hier waren vor der Partie gegen Ehingen Carlos Konz mit muskulären Problemen und Adrian Müller, der sich einer kleinen OP unterziehen musste, ausgefallen. Außenverteidiger Colin Haug musste während der Partie runter, da er sich nicht fit fühlte, so Co-Trainer Sandro Bossert. Er konnte ebenso bei Offensivspieler Leon Hayer Entwarnung geben. Laut MRT hat sich die Knieverletzung als nicht so schlimm herausgestellt.