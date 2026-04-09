Negative Aspekte Neubaugebiet: Forderung nach Erhalt der Schiltacher Natur

Forderung nach Erhalt der Natur

Wir stimmen der Leserbriefschreiberin aus Rottweil voll zu: Welche Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Denn leerstehende Wohnbebauungen machen auf Dauer nicht glücklich. Einmal versiegelte Flächen sind unwiederbringlich verloren.

In Schiltach sollen für das Baugebiet „Vor Leubach“ circa 7,4 Hektar Grünfläche geopfert werden – trotz rückläufiger Einwohnerzahlen und nur geringer Zuwachsprognosen bis 2045. Dies ist zudem die letzte größere Freifläche in Schiltach.

Besonders kritisch ist dabei: Laut Gutachten ist die nächtliche Lärmbelastung schon jetzt so hoch, dass künftigen Bewohnern Lüftungsanlagen empfohlen werden, damit die Fenster geschlossen bleiben können.

Zufahrtssituation fragwürdig

Zudem ist die geplante Zufahrtssituation (1,5 Meter breiter Gehweg, kein Begegnungsverkehr mit Vorrangregelung bergaufwärts) sicherheitstechnisch aus unserer Sicht höchst fragwürdig.

Das Abwägungsprotokoll weist aus unserer Sicht noch weitere kritische Punkte auf. Statt die Innenstadt durch Leerstand und Wertverlust der Bestandsimmobilien veröden zu lassen, muss der Fokus auf den Erhalt unserer Natur gerichtet werden. Bis zum 30. April 2026 kann jeder - wirklich jeder - eine Stellungnahme bei der Stadt Schiltach abgeben. Nutzen Sie diese Chance, um Ihre Bedenken deutlich zu machen.

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