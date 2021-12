Torjäger verabschiedet sich aus beruflichen Gründen in der Winterpause

1 Torjäger Nedzad Plavci wird zukünftig nicht mehr für den FC 08 Villingen jubeln. Foto: Marc Eich

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit geht beim Oberligisten FC 08 Villingen zu Ende. Torjäger Nedzad Plavci verlässt die Nullachter sofort aus beruflichen Gründen.















Aufgrund einer beruflichen Neuorientierung verlässt Offensivspieler Nedzad Plavci den FC 08 Villingen zur Winterpause.

"Nedzad hat insgesamt eine lange Zeit beim FC 08 verbracht und viele Tore für uns erzielt. Wir wollten ihm nun keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft", sagt 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan.

Neue Arbeitsstelle in Singen

Plavci wird Anfang Januar ein Arbeitsstelle in Singen antreten, die mit dem gleichzeitigen fußballerischen Engagement beim Oberligisten nicht mehr vereinbar gewesen wäre. Insofern ist der 33-jährige auf die Verantwortlichen des FC 08 zugekommen, mit der Bitte, seinen noch bis zum Ende der Saison laufenden Vertrag zum Jahreswechsel aufzulösen. Plavcis Wunsch ist der Verein nachgekommen. "Wir haben Verständnis dafür, dass Nedzad in seinem nun doch fortgeschrittenen Fußballer-Alter mehr Priorität auf seine berufliche Zukunft legt", kommentiert 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan den kurzfristigen Weggang Plavcis.

"Hinsichtlich der neuen Saison hätten wir uns ohnehin neu zusammensetzen müssen. Und da wäre noch nicht klar gewesen, ob es für Nedzad bei uns weitergegangen wäre", verdeutlicht es Marcel Yahyaijan.

Insgesamt sieben Jahre lang beim FC 08

Mit Unterbrechungen hat Nedzad Plavci insgesamt sieben Jahre lang für den FC 08 Villingen gespielt und dabei viele sehenswerte Treffer erzielt. Seine fußballerische Premiere bei den Schwarz-Weißen gab er 2010, nachdem er vom FC Radolfzell zu den Nullachtern gewechselt war. Im vergangen Oktober 2020 kam Plavci dann noch einmal für ein weiteres Jahr nach Villingen. Mit seinem Ausgleichstreffer beim DFB-Pokalspiel gegen Schalke 04 in diesem Sommer hat sich Plavci in die Geschichtsbücher des FC 08 Villingen eintragen können.

Dank auch an Sportvorstand Arash Yahyaijan

"Ich habe mich gefreut, dass der FC 08 mich ein viertes Mal zurückgenommen hat. Wir waren in der Zeit sehr erfolgreich, haben den Pokal gewonnen, waren erfolgreich in der Oberliga und haben ein tolles Spiel gegen den FC Schalke 04 im DFB-Pokal gezeigt. Ein besonders großer Dank geht noch mal an Sportvorstand Arash Yahyaijan, der sich mir gegenüber immer sehr fair verhalten hat und auch ein Freund geworden ist", sagt Nedzad Plavci zum Abschluss seiner Villinger Zeit.