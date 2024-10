Neckarsulm: Mann wird in Aufzugschacht eingeklemmt und stirbt

Mann wird in Aufzugschacht eingeklemmt und stirbt

1 Der tödliche Unfall hatte sich in einem Aufzug ereignet. (Symbolbild) Foto: imago/allOver-MEV/imago stock&people

Ein 75-Jähriger geht in Neckarsulm in einen Aufzug. Wenig später wird er darin eingeklemmt und tödlich verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.









Link kopiert



Ein Senior ist von einem Außenaufzug in Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Der 75-Jährige sei am Freitagmorgen vermutlich über eine Tür in den Schacht gegangen, teilte die Polizei mit. Als er sich darin befand, senkte sich demnach die Plattform des Aufzugs nach unten und klemmte ihn unter sich ein. Der Mann erlag den Angaben zufolge noch vor Ort seinen Verletzungen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Hinweise auf ein Kapitalverbrechen gebe es derzeit nicht.