1 Denis Zagaria spielt mit den Kickers am Samstag in Neckarsulm. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Zweikampf um die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga geht in die nächste Runde. Die zweitplatzierten Stuttgarter Kickers treten am Samstag bei Sport-Union Neckarsulm an. Hier geht es zum Liveticker.















Viel spannender kann ein Duell um die Meisterschaft nicht sein. In der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg stehen die Stuttgarter Kickers nach 26. Spieltagen nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter SGV Freiberg. Am Samstag geht das Fernduell um Platz eins weiter. Während der Tabellenführer von 15.30 Uhr an beim SV Linx antritt, sind die Blauen schon um 14 Uhr zu Gast bei Sport-Union Neckarsulm.

Die Kickers gehen mit reichlich Rückenwind in die Partie, schließlich zog das Team von Trainer Mustafa Ünal unter der Woche ins Finale des WFV-Pokals ein. Im Halbfinale setzte sich der Oberligist am Mittwoch mit 3:1 beim Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd durch.

Ob es in der Liga auch erfolgreich weiter geht, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Stuttgarter Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbietet. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Bereits am Donnerstag wartet die nächste Aufgabe auf die Kickers. Dann empfangen sie um 19 Uhr den 1. CfR Pforzheim im heimischen Gazi-Stadion auf der Waldau.