Neckarsteg in Ihlingen: Ist die Holzbrücke schon diese Woche wieder begehbar?

Über den gesperrten Neckarsteg in Ihlingen, durch eine Vandalismusfahrt beschädigt, ist seit Monaten kein Fußgänger mehr gelaufen.
Die Holzbrücke, die den Horber Ortsteil Ihlingen mit dem Neckartal‑Radweg verbindet, wurde in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai stark beschädigt. Unbekannte entwendeten einen elektrischen Gabelstapler von einem Firmengelände und fuhren damit über die Brücke. Unter dem Gewicht des Gabelstaplers gingen einige der Bodenbretter zu Bruch, und die Struktur der Konstruktion wurde beschädigt.