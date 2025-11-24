Neckarsteg in Ihlingen: Ist die Holzbrücke schon diese Woche wieder begehbar?

Über den gesperrten Neckarsteg in Ihlingen, durch eine Vandalismusfahrt beschädigt, ist seit Monaten kein Fußgänger mehr gelaufen.

Die Holzbrücke, die den Horber Ortsteil Ihlingen mit dem Neckartal‑Radweg verbindet, wurde in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai stark beschädigt. Unbekannte entwendeten einen elektrischen Gabelstapler von einem Firmengelände und fuhren damit über die Brücke. Unter dem Gewicht des Gabelstaplers gingen einige der Bodenbretter zu Bruch, und die Struktur der Konstruktion wurde beschädigt.

Nun sind die Reparaturen fast abgeschlossen, wie die Stadt bekannt gibt. „Erfreulicherweise sind nur noch Kleinigkeiten zu erledigen“, berichtet Inge Weber, Pressesprecherin der Stadt Horb.

„Wenn alles läuft wie geplant, kann diese Woche das Gerüst abgebaut werden. Nach dem Abbau der Umleitungsbeschilderung kann der Steg wieder freigegeben werden.“ Die Stadt will die Öffentlichkeit über die Maßnahme noch informieren.

Diese Reparaturen waren nötig

Der Bodenbelag, der aufgrund des Gewichts des Staplers eingebrochen war, wurde auf der kompletten Lauffläche erneuert. Alle Bohlen sind neu. Dank des Gerüsts konnten die Bauarbeiter unter der Brücke arbeiten und so die die Lauffläche tragende Unterkonstruktion ebenfalls erneuern.

Die Bohlen wurden erneuert. Foto: Cornelius Rück

90 000 Euro hatte die Verwaltung für diese Maßnahme eingeplant. Damit die Stadt und somit die Steuerzahler nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben, hofft die Verwaltung auf einen Ermittlungserfolg der Polizei. „Wir unternehmen alles, damit die Gemeinschaft der Horber nicht auf dem Schaden sitzen bleibt“, sagte Weber in einer früheren Pressemitteilung.

Auch die tragende Unterkonstruktion musste teilweise repariert werden. Foto: Cornelius Rück

Was weiß die Polizei?

Die Befragung der Zeugen vor Ort brachte keine Erkenntnisse, und auch im Nachhinein meldeten sich keine Zeugen, so die Polizei. Hoffnungen beruhten daher noch auf Kameras entlang der Fluchtstrecke – darunter eine Wildtierkamera. Doch wie der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim Alexander Uhr mitteilt, entdeckten die Ermittler auf vorhandenen Kameras keine Hinweise.

Das Gerüst ermöglichte den Bauarbeitern an alle erforderliche Bauteile heranzukommen. Foto: Cornelius Rück

„Aktuell befinden wir uns noch in einem laufenden Ermittlungsverfahren, so dass ich leider keine detaillierte Auskunft zum aktuellen Stand geben kann“, sagt Uhr. Bei der Brücke handelt es sich um eine gedeckte Fuß- und Radwegbrücke, die Ihlingen mit dem Neckartal-Radweg verbindet. Sie wurde 1996 erbaut und hat eine Spannweite von 36 Metern.