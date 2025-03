Neckarputzete in Rottenburg: Fischerfreunde sammeln viel Müll am Neckarufer

1 Die Helfer der Neckarputzete finden allerhand Müll am Ufer. Foto: Baum

Einen Hometrainer, viele Fahrradreifen, einen Roller und jede Menge Müll fanden die Fischerfreunde bei ihrer jährlichen Neckarputzete.









20 Mitglieder sammelten einen Vormittag lang den Müll entlang des Neckarufers ab Obernau auf. In Teams wurde der Müll gesammelt und in Säcke verpackt, und auch die Jugendfischer halfen tatkräftig mit. Am Ende wurde alles in einen großen Container geworfen. Die Stadt stellte den Container und übernahm die Entleerung und Entsorgung des Mülls. An der Aktion beteiligte sich auch die Initiative für Artenschutz im Neckartal.