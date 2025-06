Streetworkout Schwenningen Ein Park, viel besser als das Fitnessstudio

Anas Outtas und Daniel Haustow sind mehr als begeistert von ihrem "zweiten Zuhause", dem Streetworkout-Park am Schwenninger Vorderen See. "Wir kommen fast täglich her", erzählen die beiden Sportliebhaber. Warum eigentlich?