Im April findet die Eröffnung der Neckarline Hängebrücke in Rottweil statt. Damit ist sie dritte ihrer Art in der Region und ein Publikumsmagnet für alle, die hoch hinaus wollen.

Unter den Füßen die Landschaft, über dem Kopf der freie Himmel und zu allen Seiten ein unvergesslicher Ausblick: Hängebrücken sind eine besondere Attraktion, die sich in die Natur einfügen und einen neuen Blickwinkel eröffnen. Sie sind jedem zugänglich und erfordern keine besonderen Kenntnisse oder Fähigkeiten, und doch bringen sie Besucher hoch hinaus an Orte und in Höhen, die sie sonst nie erreicht hätten. In der Region bieten drei Hängebrücken unterschiedlicher Machart dieses einmalige Erlebnis: die Wildline, die Blackforestline und bald auch die Neckarline.

Die Blackforestline bietet ebenfalls ein einmaliges Erlebnis.

Eine Konstruktion mit besonderem Charme

Die Eröffnung der Neckarline steht kurz bevor: Vom 24. bis zum 26. April lädt das Team dazu ein, gemeinsam das erste Mal einen Fuß auf das „weiche S“ zu setzen, welches diese spektakuläre Brückenkonstruktion formt. „Diese Hängebrücke hat einen ganz speziellen Charme“, erklärt Initiator und Investor Günter Eberhardt. Begründet sei dieser in der speziellen Form. Die Neckarline steigt zunächst zur Mitte hin an und läuft dann sanft abfallend in Richtung der Rottweiler Stadtmauer aus. An der Inspiration, die in dieses besondere Bauwerk geflossen ist, erkennt man die Erfahrung in Planung und Bau, die Günter Eberhardt bei seiner mittlerweile dritten Hängebrücke gesammelt hat. „Eine Hängebrücke steht in meinen Augen für Vertrauen und Mut. In das Bauwerk und in diejenigen, die es gemeinsam realisieren.“

Neues Wahrzeichen über dem Neckartal

Die Neckarline verbindet mit ihrer einzigartigen Wölbung die beiden bestehenden Brücken sozusagen miteinander. Gleichzeitig überragt sie ihre Geschwister: Der Pylon, an welchem die Brückenbegehung startet, ist beachtliche 60 Meter hoch. Zum Vergleich: Der Pylon der Wildline in Bad Wildbad ist 23 Meter hoch.

Damit wird die Neckarline das Stadtbild von Rottweil nachhaltig prägen. Gleichzeitig bietet sie einen beeindruckenden Ausblick auf die älteste Stadt Baden-Württembergs und ihren berühmten Testturm – dank der S-Form mit immer neuen, spannenden Aus- und Einblicken während des gesamten Spaziergangs über die 606 Meter lange und 60 Meter über dem Boden schwebende Brücke. Besonders attraktiv ist eine kleinere oder größere Wanderung in der schönen Rottweiler Region, die sich wunderbar mit einem Gang über die Neckarline verbinden lässt.

Info, Öffnungszeiten und Tickets

Die Neckarline ist ganzjährig geöffnet. Kurzfristige Schließungen durch Sturm oder Gewitter können jedoch vorkommen.

Im Frühjahr (bis Ende April) hat die Hängebrücke von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 19 Uhr.

Im Sommer (Mai bis August) hat die Neckarline von 8 bis 20.30 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 20 Uhr.

Das Besucherzentrum hat von April bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Parkplätze sind in der Umgebung ausreichend vorhanden. Die Brücke ist aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Der Ticket-Vorverkauf läuft bereits. Wer sich den Eintritt schon jetzt sichern möchte, kann das auf der Webseite der Neckarline tun. Spontane Besucher sind aber auch gerne gesehen. Interessierte können ihr Ticket an den Automaten oder im Besucherzentrum erwerben.