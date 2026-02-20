Im April findet die Eröffnung der Neckarline Hängebrücke in Rottweil statt. Damit ist sie dritte ihrer Art in der Region und ein Publikumsmagnet für alle, die hoch hinaus wollen.
Unter den Füßen die Landschaft, über dem Kopf der freie Himmel und zu allen Seiten ein unvergesslicher Ausblick: Hängebrücken sind eine besondere Attraktion, die sich in die Natur einfügen und einen neuen Blickwinkel eröffnen. Sie sind jedem zugänglich und erfordern keine besonderen Kenntnisse oder Fähigkeiten, und doch bringen sie Besucher hoch hinaus an Orte und in Höhen, die sie sonst nie erreicht hätten. In der Region bieten drei Hängebrücken unterschiedlicher Machart dieses einmalige Erlebnis: die Wildline, die Blackforestline und bald auch die Neckarline.