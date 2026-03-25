Neckarline in Rottweil: Zur Eröffnung der Hängebrücke gibt es jetzt ganz besondere Führungen

Rottweil feiert bald die Eröffnung der Hängebrücke „Neckarline“. Damit rücken auch weitere Brücken in den Fokus – und ganz besondere neue Führungen locken.
Rottweil stellt in diesem Jahr seine Brücken in den Mittelpunkt. Seit Jahrhunderten verbinden die historischen Bauwerke Wege, Orte und Menschen, und erzählen dabei ihre ganz eigenen Geschichten. Mit der Eröffnung der Fußgänger-Hängebrücke „Neckarline“ vom 24. bis 26. April wird dieses Kapitel nun eindrucksvoll fortgeschrieben. Zu diesem Großereignis wurde eigens eine neue Sonderführung ins Leben gerufen.