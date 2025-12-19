Neckarline in Rottweil: Spiderman an der Hängebrücke – so lief die erste Baustellen-Führung

Bei diesem Anblick hält jeder kurz den Atem an: Bei der ersten Baustellen-Führung an der Hängebrücke in Rottweil ist sogar „Spiderman“ live zu erleben. Wir waren dabei.
Es ist die perfekte Kulisse : Die Sonne steht tief über Rottweil, als Projektleiter Roland Haag am Donnerstag erstmals seit Baubeginn interessierte Bürger über die spektakuläre Baustelle der neuen Hängebrücke „Neckarline“ führt. Für die rund 60 Teilnehmer – weitere Führungen werden folgen – gibt es spektakuläre Einblicke und allerhand Wissenswertes aus dem Nähkästchen.