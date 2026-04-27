Neckarline in Rottweil: Hängebrücke – viel Begeisterung, großer Umsatz und Strafzettel-Ärger

Mit der Einweihung der Hängebrücke „Neckarline“ ist ein Wochenende der Superlative zu Ende gegangen. Nun heißt es Aufräumen und Fazit ziehen. Waren es 24 000 Besucher?
Die Einweihung konnte mit Tausenden Gästen ausgiebig gefeiert werden. Und vom Gefühl her dürften die vorab geschätzten 24 000 Besucher über das Brückenwochenende vermutlich erreicht worden sein. Doch in dieser Hinsicht gibt man sich von Seite der Stadt noch etwas bedeckt. „Wir sind noch am Ermitteln der genauen Besucherzahlen“, vertröstet Pressesprecher Tobias Hermann vorerst.