Neckarknie bei Fischingen Hochwasser hat neue Wand beschädigt

Alles noch im Rahmen

Die Bodenplatte wurde zur Flussseite hin mit einer Betonwand abgeschlossen, so dass ein L-förmiges Stahlbetonteil entstand. Die Betonwand wurde durch unzählige, im Abstand von rund 15 Zentimetern befindlichen Rundeisen zur Bodenplatte hin mit einbetoniert und so gesichert. So könnte eigentlich das Betonteil theoretisch auch frei am Felsen hängen. Der Schaden durch das Hochwasser hält sich allerdings in Grenzen, da die jetzt notwendigen Arbeiten ohnehin noch anstanden und eigentlich nur geringfügig Material weggeschwemmt wurde. Übrigens hätte das Hochwasser auch noch deutlich steigen können erklärt der Planer.

Die Einbauhöhe des neuen Kanals liegt genau so hoch wie der alte und dieser war nach Aussagen des Planungsbüros Kronenbitter aus Horb noch nie überflutet. "Ein Hochwasser in diesem Ausmaß würde zuerst die Gegenseite fluten", erklärt der Ingenieur. Necker erklärt lachend, dass ihn schon einige Menschen angesprochen hätten, wieso man die Arbeitsstraße nicht einfach lässt, was sich durchaus anbieten würde. "Das ist aber vom Wasserrecht her nicht möglich und so muss die systematisch mit Schottermaterial aufgeschüttete und mit Flussbausteinen gesicherte Arbeitsstraße rückgebaut werden", erklärt Heinz Necker.

Durch den Hochwasserschaden dürfte die geplante Fertigstellung im März 2021 nach fünf Monaten Bauzeit nicht gefährdet sein. Außerdem habe man noch Luft im Zeitfenster nach hinten. Ursprünglich musste die Abwasserkanalsanierung zum Ende 2020 fertig sein, da dann unmittelbar im neuen Jahr die angrenzende Neckarbrücke zwischen Fischingen und Mühlheim hätte ersetzt werden sollen. Da aber die K 4762 zwischen Empfingen und Betra von derselben Firma, Schneider, neu gebaut wird und damit eine wichtige Umleitungsstrecke während der Erneuerung der Neckarbrücke gefehlt hätte, wurde die Brückenerneuerung bis zur Fertigstellung der Kreisstraße geschoben – ­auf vermutlich Juli 2021.