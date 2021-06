1 Die Bürgermeister und das Organisationsteam der Stadtverwaltung Oberndorf stellen gemeinsam die Pop-Up-Impfaktion auf die Beine: Bernhard Tjaden (von links) aus Fluorn-Winzeln, Hermann Acker aus Oberndorf, Mark Prielipp aus Epfendorf, Gerd Hieber aus Sulz, Markus Huber aus Dornhan, Stefan Hammer aus Vöhringen, der Oberndorfer Feuerwehrkommandant Manuel Suhr und Ordnungsamtsleiterin Jana Wachter. Im Bild fehlt die Amtsleiterin für Jugend und Senioren Heidi Kuhring. Foto: Fahrland

In der Oberndorfer Neckarhalle entsteht ein Pop-Up-Impfzentrum. An zwei Tagen im Juli und August können sich 500 Bürger vollständig Impfen lassen. Für diese Aktion haben sich sechs Gemeinden aus dem nördlichen Landkreis zusammengeschlossen.

Oberndorf/Kreis Rottweil - Am Freitag, 2. Juli, findet in der Oberndorfer Neckarhalle eine Sonder-Impfaktion statt. Termin für die Zweitimpfungen ist Freitag, 13. August. Beim gemeinsamen Pressegespräch informierten die Bürgermeister der Städte Dornhan, Sulz und Oberndorf sowie der Gemeinden Epfendorf, Fluorn-Winzeln und Vöhringen über die Zusammenarbeit in der Pandemiebekämpfung.

Dornhans Bürgermeister Markus Huber hatte im Frühjahr über das Landratsamt Rottweil eine Anfrage in Offenburg gestellt, um über das Mobile Impfteam (MIT) zusätzliche Impfungen für den Landkreis Rottweil zu ermöglichen. Die ursprüngliche Absicht, kurze Wege für weniger mobile Menschen anzubieten, habe sich durch die Einbindung der Hausärzte inzwischen relativiert.

Die leistungsfähige Infrastruktur und die personellen Möglichkeiten haben den Ausschlag dafür gegeben, die Gemeinschaftsaktion für den nördlichen Landkreis in der Oberndorfer Neckarhalle durchzuführen. Hermann Ackers Amtskollegen betonten, sie seien äußerst dankbar dafür, dass die Organisation zentral vom Oberndorfer Rathaus übernommen werde. Die Hauptlast stemmen der hauptamtliche Feuerwehrkommandant Manuel Suhr, der auch für das Oberndorfer Schnelltestzentrum verantwortlich ist, Ordnungsamtsleiterin Jana Wachter und die Amtsleiterin für Jugend und Senioren Heidi Kuhring.

Rückhalt erfahre die Aktion von Feuerwehr und DRK, sowie Unterstützung von Kreisbrandmeister Nico Laetsch und Martina Schuster von der Heimaufsicht am Landratsamt Rottweil, so Suhr. Das MIT Offenburg stelle die Impfärzte und das medizinische Personal von insgesamt 25 Personen zur Verfügung und bringe die erforderliche Ausstattung für Anmeldung und Labor mit. Zusätzlich kommen von jeder Gemeinde weitere zwölf Personen zur Unterstützung hinzu. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Beim Aufbau am Vorabend kann Suhr auf die Blaulichtfamilie zählen.

Gespritzt wird entweder Biontech oder Moderna

"Auf jeden Fall wird ein mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna eingesetzt", informierte Jana Wachter. Welches der beiden Vakzine letztendlich geliefert wird, entscheide sich kurzfristig. Je 25 Personen werde man von 8.45 Uhr bis etwa 14.30 Uhr pro Viertelstunde einbestellen. Die Termine zur Erst- und Zweitimpfung werden zeitgleich vergeben. Wer nur noch einen Termin benötigt, muss auf andere Stellen zurückgreifen.

Alle sechs Bürgermeister schätzen die interkommunale Zusammenarbeit, die in der Pandemiezeit deutlich gewachsen sei. "Wir müssen unsere Ressourcen entsprechend unserer Möglichkeiten gezielt einsetzen", sagt Acker. Hubers Erkenntnis aus der Corona-Zeit: "Not schweißt zusammen und erfordert schnelle, unbürokratische Lösungen." Keinesfalls dürfe auch nur eine Impfdosis übrig bleiben, werben die sechs Bürgermeister für eine rege Teilnahme an der Sonder-Impfaktion.

"Fachleute warnen bereits vor einer vierten Infektionswelle im Herbst. Umso mehr müssen wir darauf drängen, das Impfen in der Breite trotz aktuell niedriger Inzidenzen weiter zu verfolgen", betonte der Sulzer Bürgermeister Hieber. Markus Huber (Dornhan) sagte, man wolle alles tun, um Rückfälle zu vermeiden und die immer noch unterdurchschnittliche Impfquote im Kreis zu verbessern. Stefan Hammer (Vöhringen) hofft, dass die Bürger aufgrund des vergleichsweise geringen Aufwands die Chance zur Impfung zu nutzen.

Die Berechtigung der Haus- und Betriebsärzte habe das Impfen in der Fläche zwar vorangebracht. Durch eine höhere Dichte an Betriebsärzten seien die Ballungszentren jedoch bevorzugt. Niemand dürfe mehr klagen, die Fahrt ins Kreisimpfzentrum Rottweil sei zu weit oder die Busverbindung unzureichend.

Der Epfendorfer Bürgermeister Prielipp betonte als Alleinstellungsmerkmal im Landkreis das gemeinsame Schnelltestzentrum von Oberndorf und Epfendorf. Er und Bernhard Tjaden (Fluorn-Winzeln) wünschen sich ebenfalls, dass ihre Bürger die zusätzliche Impfmöglichkeit nutzen würden.

Gemeinden richten Fahrdienste ein

Die Gemeinde Vöhringen bietet Menschen mit eingeschränkter Mobilität aus Vöhringen und Wittershausen, in Zusammenarbeit mit der Altersabteilung der Feuerwehr und dem DRK-Ortsverband Vöhringen einen kostenlosen Fahrdienst an. Dafür ist eine telefonische Anmeldung am 30. Juni zwischen 9 und 11 Uhr unter der Telefonnummer 0151/26 33 52 76 erforderlich.

Für Rollstuhlfahrer ist der Service nicht geeignet, da die genutzten Fahrzeuge nicht rollstuhlgerecht sind. Sulz wird, wie schon bei Fahrten zum Kreisimpfzentrum Rottweil, bei Bedarf auf die Hilfe der Feuerwehr zurückgreifen. Ansprechpartner in Epfendorf für Hilfe bei der Beförderung ist die Gemeindeverwaltung, in Fluorn-Winzeln der Krankenpflegeförderverein, der für ein kleines Entgelt behilflich ist. Dornhan wird, sofern erforderlich, eine Beförderung per Bürgerbus und Dienstwagen organisieren. Aufgrund der kurzen Wege vertraut Oberndorf auf private Fahrdienste.

Die Terminvergabe

Die zentrale Terminvergabe der 500 Erst- und Zweittermine wird ausschließlich telefonisch am 28. Juni von 8.30 bis 16.30 Uhr und am 29. Juni von 8.30 bis 12.30 Uhr über das Jugend- und Seniorenbüro Oberndorf erfolgen, solange Termine verfügbar sind. Ein Kontingent pro Teilnehmergemeinde gibt es nicht.

Folgende sechs Telefonnummern werden zur Verfügung stehen: 07423/77 11 63, -77 11 64, -77 11 65, -77 11 88, 0172/722 33 90 und 0163/ 776 81 26.