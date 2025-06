Tausende Besucher kamen am vergangenen Wochenende zum 50. Neckarfest in Rottenburg.

Die Eröffnung des Neckarfests fand am Freitagabend mit einer ökumenischen Feier am Neckarufer bei der Josef-Eberle-Brücke statt. Gleich nach dem Schluss-Segen kam die Sonne durch die Wolken.

Diakon Andreas Weiß von der katholischen Kirchengemeinde sprach ein geistliches Wort. Rottenburg setze das Fest unter einen religiösen Akzent, freute er sich. So werde das Markenzeichen Bischofsstadt mit Leben gefüllt. Er erinnerte dabei an Johannes den Täufer, dessen Fest erst vor einigen Tagen gefeiert wurde. Er habe über seinen eigenen Tellerrand hinausgeschaut und einem anderen den Vorrang gegeben. Wenn man heute um die richtigen Lösungen ringe, etwa bei Fragen der Migration und Flucht, stehe jedoch nationales Denken im Vordergrund. Demgegenüber sei er froh, dass Rottenburg für Flüchtende ein sicherer Hafen sein wolle. Gottes Liebe sei global und Menschlichkeit immer gefragt. Weiß betonte: „Wir beschädigen die Seele, wenn wir die Menschlichkeit ausblenden. Es ist eine Schande, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken oder im Gaza erschossen werden.“ Für seine deutlichen Worte bekam Weiß Beifall. Die evangelische Pfarrerin Stefanie Luz sprach den Segen.

Mit dem Fassanstich eröffnete Oberbürgermeister Stephan Neher das Neckarfest. Foto: Marzell Steinmetz

Fest ist international

Oberbürgermeister Stephan Neher begrüßte unter anderem Vertreter der Partnerstädte aus Frankreich, Österreich und der Türkei, womit der internationale Charakter des Festes unterstrichen wurde. Es sei wichtig, grenzüberschreitende Projekte zu unterstützen, sagte er mit Blick auf zunehmenden Rechtsextremismus, vor allem auch bei Jugendlichen.

67 Vereine machen mit

Den anschließenden Fassanstich erledigte er souverän mit fünf bedächtigen Schlägen, ohne einen Tropfen Bier zu verschwenden. Das Neckarfest war damit eröffnet. Die Stadtkapelle, die schon bei der Feier Kirchenlieder begleitet hatte, spielte hinterher zünftig auf.

Auf der Neckarinsel spielt die Stadtkapelle zur Eröffnung des Neckarfestes. Dort hat auch das Schaufelradfloß angelegt. Foto: Marzell Steinmetz

67 Vereine und Organisationen beteiligten sich am Neckarfest, entsprechend groß und vielfältig war das Angebot an Speisen an den zahlreichen Ständen. An allen Ecken tönte Musik: Auf der Neckarinsel sang der Shanty-Chor Seemannslieder, hinterher rockte die Stuttgarter Band Audioproof, auf dem Eugen-Bolz-Platz gab es Hip Hop, und weitere Bands spielten im Freizeitpark Schänzle. Der Musikverein Seebronn unterhielt mit Blasmusik die Gäste.

Musical für Kinder

Ein volles Programm auch im „Zwinger“: Am Samstag zeigte die Musikschule einen Auszug aus dem turbulenten Kindermusical „Durchgeknallt im Märchenwald“. Das war schon mal ein Appetitmacher für die Aufführung am 13. Juli, 18 Uhr, in der Zehntscheuer. Wer es lieber ruhiger mochte, suchte sich einen Liegestuhl am Neckarufer zum Chillen. Die Kinder planschten im Wasser, manche nahmen sogar ein Bad im kühlen Nass. Der Neckar war eigentlich der Hauptakteur. Das Schaufelradfloß, das bereits bei der Festeröffnung an der Neckarinsel angelegt hatte, drehte seine Runden. Am Samstag und Sonntag wurden Bootsrennen ausgetragen. Es konnten Tretboote, Kanus und Kajaks geliehen oder eine gemütliche Stocherkahnfahrt gebucht werden.

Unterm Sonnensegel lässt es sich aushalten. Von hier aus konnte auch der „Schiffsverkehr“ auf dem Neckar gut beobachtet werden. Foto: Marzell Steinmetz

Hitze schmälert Besuch

Die Sonne meinte es dann aber doch zu gut. Auf die pralle Hitze war es wohl zurückzuführen, dass am Samstagnachmittag der Festbesuch eher etwas verhalten war. Auch die Akteure auf der Bühne schwitzten, und mancher Musiker wünschte sich zur Abkühlung ein Bad im Neckar. Gegen Abend füllten sich die Festbänke zusehends.