NeckarErlebnisTag: Welche Aktivitäten in Horb geboten sind

Die Kommunen Sulz, Horb, Eutingen, Starzach und Rottenburg laden gemeinsam mit dem Verein Neckar-Erlebnis-Tal am Sonntag, 28. September, zum NeckarErlebnisTag ein.

Kultur, Natur und Kulinarik stehen im Mittelpunkt. Die Anreise ist zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der Bahn möglich. Ein besonderes Angebot sind die Fahrten mit der historischen Diesellok der Eisenbahnfreunde Zollernalb. Mehrmals pendelt sie zwischen Rottweil und Tübingen. Gäste können in Waggons entlang des Neckartals mitfahren. Weitere Informationen zu Fahrplan, Programm und Tickets sind unter www.neckarerlebnistal.de verfügbar.

In Horb startet um 8 Uhr ein Wildpflanzenspaziergang. Teilnehmende lernen Pflanzen und Wildfrüchte kennen und stellen zum Abschluss Kräutersalz her. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Treffpunkt ist vor der Markthalle in der Schillerstraße. Anmeldung bei Anneliese Braitmaier unter Telefon 0160/6967827.

Geführte Wanderung

Um 10 Uhr beginnt eine geführte Wanderung mit dem Schwarzwaldverein über 11 Kilometer und 310 Höhenmeter. Die Strecke führt über Ihlingen, Rexingen, zum Schütteturm, zur Ottilienkapelle und durch die Altstadt zurück. Treffpunkt ist der Parkplatz der Dualen Hochschule, Florianstraße 15. Auskunft bei Martin Raible unter Telefon 07451/3840.

Die Tourist-Info & Stadtmarketing Horb ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Sie befindet sich in der Dammstraße 1/1.

Ebenfalls um 11 Uhr beginnt in der Zeltkirche in Mühlen, Remigiusstraße 3, ein Fahrrad-Gottesdienst mit dem Posaunenchor Hochdorf-Schietingen. Anschließend wird ein Imbiss angeboten.

Fahrten mit dem Stocherkahn

Stocherkahnfahrten finden von 13 bis 17 Uhr statt. Die 20-minütigen Sammelfahrten kosten 4 Euro. Von 11 bis 12 Uhr gibt es eine Sektfahrt für 13 Euro inklusive einem Glas Sekt. Treffpunkt ist am Alten Freibad, Fürstabt-Gerbert-Straße.

Ein historischer Stadtrundgang beginnt um 14 Uhr und endet um 15.30 Uhr. Treffpunkt ist vor der Markthalle. Kosten: 4 Euro pro Person.

Die Ausstellung LOTZER lesen! ist von 14 bis 17 Uhr im Stadtmuseum, Marktplatz 4, geöffnet. Von 15 bis 16 Uhr gibt es eine Lesung mit historischen Texten.

Der Musikcocktail am Neckarufer findet von 15 bis 17 Uhr im Alten Freibad in der Fürstabt-Gerbert-Straße statt. Es treten das Chorwerk Bildechingen mit dem Chor Intakt und dem Jugendchor sowie der Männergesangverein Freundschaft Talheim auf. Das Kiosk Porto Neckar bietet Speisen, Getränke und Eis an.

Wetterbedingte Änderungen sind möglich.