NeckarErlebnisTag: Welche Aktivitäten in Horb geboten sind

Die Kommunen Sulz, Horb, Eutingen, Starzach und Rottenburg laden gemeinsam mit dem Verein Neckar-Erlebnis-Tal am Sonntag, 28. September, zum NeckarErlebnisTag ein.
Kultur, Natur und Kulinarik stehen im Mittelpunkt. Die Anreise ist zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der Bahn möglich. Ein besonderes Angebot sind die Fahrten mit der historischen Diesellok der Eisenbahnfreunde Zollernalb. Mehrmals pendelt sie zwischen Rottweil und Tübingen. Gäste können in Waggons entlang des Neckartals mitfahren. Weitere Informationen zu Fahrplan, Programm und Tickets sind unter www.neckarerlebnistal.de verfügbar.