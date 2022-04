4 Endlich! Eltern und Kinder genießen das neue Badeparadies im Neckarbad Horb Foto: Lück

Das ist genug Grund, sich nass zu spritzen: Fröhlich sitzen OB Peter Rosenberger und Bürgermeister Ralph Zimmermann auf der brandneuen Abtrennung im Familienbereich des Hallenbads. Denn: Pünktlich zum Osterfest ist das Neckarbad wieder topfit!















Horb - Jetzt hat es doch über drei Jahre gedauert. Durch die Fliesen. Weil ein Kind mit einer Fliese in der Hand zum Bademeister im März 2020 ging, war sofort Alarm im Rathaus. Dann explodierten die Fliesen im Familienbereich förmlich und sprangen vom Beckenrand ab – so zeigt ein Überwachungsvideo. Im April 2019 wurde das Neckarbad geschlossen.

Jetzt ist alles wieder gut. Die Kinder tauchen, schwimmen mit ihren Müttern, die Männer genießen das warme Sprudelbad am Rand. Schon am ersten Tag der Neueröffnung ist der Familienbereich zum neuen Highlight geworden.

Falsch gelieferte Fliesen verzögern den Neustart

OB Peter Rosenberger: "Jetzt haben wir endlich den Familienbereich wieder – nach einer langen Durststrecke, die uns auch in den Gremien belastet hat. Ein langer Prozess. Die Bürger standen vor den Fenstern und haben immer wieder gefragt: Wann geht es endlich weiter? Jetzt sind wir soweit – und wir werden wieder so hohe Besucherzahlen wie vor der Schließung erreichen können!"

Eigentlich sollte der Familienbereich schon im Spätherbst eröffnet werden. Doch dann, so erzählt Architekt Daniel Feil: "Die Fliesenfirma hatte die falschen Fliesen geliefert. Die Handwerker wollten damals reinhauen und haben sie am Wochenende verlegt. Dann mussten wir leider feststellen, dass der Lieferant die falsche Sorte geliefert hat. Die Fliesen waren nicht rutschfest genug." Und weil durch den Winter-Lockdown auch die Lieferketten unterbrochen wurden, konnten die Fliesen erst jetzt verlegt werden.

Und nun steht OB Rosenberger auf den ehemaligen "Ärger-Fliesen". Aus der Decke kommt eine warme Regendusche auf den künstlichen Bachlauf, ein Junge genießt die Tropfen von oben. Feil: "Klar. Wenn die Gäste hier die Dusche und den Bachlauf genießen können, wäre es natürlich zu gefährlich, wenn es davor rutschig ist!"

Das Familienbad kostete bei der Sanierung am meisten

Der neue Familienbereich. Hinter der Deckendusche sind Fischlein an der Wand, die auch an die Eröffnungsgäste verschenkt werden. Davor das Babybecken und die runde Mauer. Auf die setzen sich OB Rosenberger und Bürgermeister Zimmermann und posieren fröhlich mit dem Wasserspielzeug.

Fachbereichsleiter Thomas Hellener: "Von den jetzt aufgelaufenen 1,3 Millionen Euro Kosten sind ungefähr ein Viertel ins Sportbad gegangen für die Deckensanierung. Der Rest ging ins Familienbad." Denn: Nachdem die Fliesen abgesprengt sind, wurde alles bis auf den Beton abgetragen. Ergebnis: Alles marode. Das Badewasser damals – hygienisch an der Grenze – so Hellener. Der Grund: Die Durchflusstechnik und die Anlage waren zu schwach dimensioniert.

Rathaus verklagt den früheren Architekten

Deshalb verklagt das Rathaus jetzt den damals verantwortlichen Architekten. Thomas Geiger, Pressesprecher des Landgericht Rottweil: "Das Verfahren wird beim Landgericht unter dem Az. 3 O 143/20 geführt. Die Klage der Stadt Horb richtet sich gegen einen Architekten. Er wird auf Schadensersatz in Höhe von etwas mehr als eine Million Euro in Anspruch genommen. Dem Architekten werden Fehler beim Umbau und bei der Erweiterung in den Jahren 2008 bis 2010 sowie bei der Dach- und Fassadensanierung im Jahr 2015 zur Last gelegt. Der Sachverhalt ist sehr komplex. Eine mündliche Verhandlung hat bereits stattgefunden. Die Stadt Horb bereitet derzeit eine Stellungnahme zum Stand zwischenzeitlicher Baumaßnahmen vor. Nach Eingang dieser Stellungnahme wird die Kammer über den weiteren Fortgang entscheiden." OB Rosenberger: "Wir rechnen damit, dass es im Sommer vor Gericht weitergeht."

Weitere Sanierung in der Sommerpause

Apropos Sommer. In der Sommerpause, so Stadtarchitekt Hellener, werden auch die beiden Duschbereiche saniert. Dabei wird zunächst der erste "Zehner-Block" gemacht, dann der zweite. Hellener: "Ein Block wird während der Sanierung durch eine Trennwand in Fünfer-Bereiche männlich und weiblich eingeteilt." Auch die Umkleiden sollen noch in diesem Jahr saniert werden.