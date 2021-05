2 Blick von oben auf das Absetzbecken. Foto: Schwind

Idyllisch, sauber und klar plätschert der Neckar zwischen Sulz und Fischingen munter dahin. Dieser Flussabschnitt ist gleichermaßen bei den Anglern und den Radfahrern auf dem teilweise begleitenden Neckartalradweg beliebt.

Sulz-Fischingen - Diese Idylle werde aber im wahrsten Sinne des Wortes mehrmals am Tag getrübt. Das Schotterwerk Gebr. Kaltenbach GmbH & Co KG pumpe nämlich das sich an der Sohle angesammelte Wasser im Steinbruch mehrmals täglich in den Neckar.

Bevor das Wasser abgepumpt werde, müsse es in einem Absetzbecken im Steinbruch gefasst werden, damit sich die Sedimente im Becken absetzten können, so jedenfalls die Theorie. Wenn es trocken sei und eine optimale Umgebungssituation herrsche, funktioniere die Reinigungsphase recht gut und das Wasser komme auch tatsächlich relativ klar am Neckar an.

Umweltmeldestelle informiert

Das ist aber nach der Ansicht vom Fischereiverein Fischingen und dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft eher selten der Fall. Zumeist käme Schmutzwasser, das den Neckar sichtbar über weite Strecken trübe, durch das unscheinbare, in der Regel mehr oder weniger verwachsene Abwasserrohr am Neckarufer ans Tageslist.

Sowohl das Ministerium als auch der Fischereiverein Fischingen haben nun eine Meldung zu diesen Vorkommnissen über die Umweltmeldestelle gemacht. Das Umweltschutzamt nimmt im Landkreis die Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltung auf dem Gebiet des Altlasten- und Bodenschutzes, des Abfallrechts und der Wasserwirtschaft wahr. Die Zuständigkeiten sind vielfältig und umfassen unter anderem Maßnahmen des Grundwasserschutzes, der Kläranlagen und der Regenwasserbehandlungsanlagen sowie der Steinbrüche.

Neben ihren Funktionen in der Kulturlandschaft sind Bäche und Flüsse als Ökosysteme besonders wichtig und schützenswert. Die ständige Bewegung und Veränderung durch das fließende Wasser schaffen Nischen für spezialisierte Pflanzen- und Tierarten.

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz darf Abwasser nur eingeleitet werden, wenn die Schadstofffracht des Abwassers so gering wie möglich gehalten wird. Dabei müssen die Rückhalte- und Reinigungstechniken dem Stand der Technik angepasst werden, soweit die Gesetzeslage.

Der Fischinger Ortsvorsteher Jürgen Huber, der bei einer Begehung mit dem Umweltschutzamt dabei war, hat zwar den Eindruck, dass sich die Situation gebessert habe, verweist aber auf das Monitoring des Fischereivereins, das täglich deutliche und zuverlässige Fakten liefere.

Für Huber spielt aber auch die Situation im Steinbruch eine wichtige Rolle. Bei trockenem Wetter habe das Abwasser im Absetzbecken die nötige Zeit, damit sich die Sedimente absetzen können. Bei Starkregen fliese das Schmutzwasser eher oberflächig durch das volle Becken und werde dann nicht mehr entsprechend gereinigt.

Huber kann sich vorstellen, dass die Technik der Entsorgung des Abwassers nicht parallel dem Wachstum des Steinbruchs angepasst wurde.

Seit dem 20. April beobachtet der Fischinger Fischereiverein die Situation und dokumentiert die tägliche Situation mit Fotos, erklärt der stellvertretende Vorsitzende, Roman Schon, bei einem Gespräch mit dem Schwarzwälder-Boten.

Der Gewässerwart des Fischereiverein Fischingen, Udo Schon, habe schon zweimal beim Steinbruch-Verantwortlichen vorgesprochen, was aber nicht unbedingt von Erfolg geprägt gewesen sei, informierte Schon. "Wir sind mit der jetzigen Situation nicht zufrieden, wir wollen uns auch nicht privilegieren, sondern nur das, was nötig und vorgeschrieben ist, einfordern", so der stellvertretende Vorsitzende.

Schmutzwasser kommt aus Steinbruch

Bevor der Fischinger Fischereiverein Kontakt mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Umweltschutzamt aufgenommen habe, wurde abgewartet, bis die Abwassersanierung Neckarknie abgeschlossen war, um diese Baumaßnahme als Ursprung der Wasserverschmutzung auszuschließen, so der stellvertretende Vorsitzende.

Da jetzt nach dem Abschluss der Abwasserkanalsanierungsarbeiten immer noch Schmutzwasser in Fischingen ankomme, könne jetzt deutlich belegt werden, dass das eingeleitete Schmutzwasser nicht von der Neckarkniesanierung, sondern vom Steinbruch komme, so Schon.

Da sich in diesem Flussabschnitt auch die Tageskartenstrecke des Vereins befindet, befürchtet der Fischereiverein Fischingen finanzielle Einbußen. "Ein solches Fischwasser kann einem Tageskartenangler, der gutes Geld zahlt, nicht zugemutet werden", erklärte Schon.

Auf Anfrage des Schwarzwälder Boten beim Geschäftsführer der Gebr. Kaltenbach GmbH & Co KG, Armin Kaltenbach, war dieser doch recht überrascht, dass über sein Unternehmen geschrieben werden soll.

Der Unternehmer sah keine Reinigungsprobleme beim Abwasser und erklärte recht kurz am Telefon, dass die Firma ständig in Kontakt mit dem Amt stehe und deren Maß- und Vorgaben bereits umgesetzt habe. Unter anderem solle zur Anpassung der Reinigungskapazität ein zweites Absetzbecken gebaut worden sein. Zugegeben hat Kaltenbach, dass das Unternehmen unter Beobachtung des Fachamts stehe.

Auf Anfrage des Schwarzwälder Boten beim Umweltschutzamt im Landratsamt Rottweil gab die Referentin der Pressestelle des Landrats, Brigitte Stein, eine Stellungnahme ab.

Wie eine Überprüfung des Umweltschutzamts am 5. Mai gezeigt hat, wurde schwebstoffhaltiges Niederschlagswasser durch die Firma Gebrüder Kaltenbach GmbH & Co. KG in den Neckar eingeleitet. Der Schwebstoffeintrag war sichtbar, weshalb eine Beprobung nicht notwendig war.

Schwebstoffe nicht toxisch

Bei den Schwebstoffen handelt es sich zwar nicht um toxische Stoffe, ein Eintrag, wie festgestellt, ist aber unzulässig. Der Eintrag kann sich insbesondere bei höheren Konzentrationen und langer Fortdauer vor allem bei Niedrigwasser nachteilig auf Fische und Kleinlebewesen auswirken.

Als Sofortmaßnahme wurde deshalb durch die Firma Kaltenbach ein zusätzliches Absetzbecken (etwa 250 Kubikmeter) im Steinbruch geschaffen. Die notwendige Größe des Beckens muss noch im Detail bemessen werden.

Die zuständige Fachbehörde wird das weitere Vorgehen festlegen, zumal erneut Wassertrübungen festgestellt wurden. Die Firma Kaltenbach hat eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Entwässerung des Steinbruchs und immissionsschutzrechtliche Zulassungen für den Steinbruchbetrieb.

Der Fischereiverein Fischingen, aber auch das Umweltschutzamt wollen an der Angelegenheit dran bleiben und die Abwassersituation zunächst einmal vier Wochen beobachten, um dann die weitere Vorgehensweise einzuleiten.