Comedy in Balingen Für Atze Schröder darf’s Rosenkohl regnen

Der Comedian kommt in die Stadthalle. Vorab verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung, welchen Baum er an der Eyach pflanzen würde, was ihn ausrasten lässt und warum er uns Schwaben gut versteht. Und er wirft drei mal zwei Freikarten in den Ring.