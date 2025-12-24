Neapel: Gesuchter Mafia-Boss in Mauerversteck in Neapel gefasst

Mitten in Neapel fassen Ermittler Ciro Andolfi. Der seit gut drei Jahren gesuchte gefährliche Camorra-Boss lebte in einem raffinierten Versteck hinter einem Heizkörper.
Neapel - Ein seit Jahren gesuchter Boss der Mafia Camorra ist in Neapel in einem gemauerten Versteck festgenommen worden. Ciro Andolfi, der auf der Liste der 100 gefährlichsten Straftäter des italienischen Innenministeriums steht, war den Beamten zufolge mit Haftbefehl gesucht worden. Die Beamten fassten ihn in einer Wohnung im Stadtteil Barra von Neapel.