NBA: Starkes Comeback für Franz Wagner - Schröder gewinnt Krimi

Deutschlands Basketball-Aushängeschild Franz Wagner fährt bei seiner Rückkehr für die Orlando Magic einen lockeren Sieg ein. Deutlich enger geht es bei Dennis Schröder und den Cleveland Cavaliers zu.
Orlando - Basketball-Star Franz Wagner hat mit den Orlando Magic in der NBA sein erfolgreiches Comeback gegeben. Das Team um den deutschen Welt- und Europameister gewann 118:99 gegen die Milwaukee Bucks. Wagner hatte seit der Europa-Tour der Magic im Januar, bei der sie unter anderem in Berlin angetreten waren, wegen einer Knöchelverletzung kein Spiel mehr bestritten.