NBA-Playoffs: Dennis Schröder steht mit Cleveland in zweiter Playoff-Runde

Die Cleveland Cavaliers um Basketball-Weltmeister Dennis Schröder gewinnen das entscheidende siebte Playoff-Spiel gegen Toronto. In der zweiten Runde geht es gegen den Magic-Bezwinger aus Detroit.
Cleveland - Dennis Schröder hat es mit den Cleveland Cavaliers in die zweite Runde der NBA-Playoffs geschafft. Mit 114:102 (49:49) gewannen die Cavaliers zu Hause das entscheidende siebte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Toronto Raptors. Damit war der Heimvorteil für Cleveland enorm wichtig, alle sieben Spiele entschied die Heimmannschaft für sich.