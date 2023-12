1 Orlandos Franz Wagner (l) zieht an Washingtons Deni Avdija (8) vorbei zum Korb. Foto: John Raoux/AP/dpa

Die Orlando Magic sind das Team der Stunde in der NBA. Die talentierte Mannschaft stellt eine historische Club-Bestmarke ein. Entscheidenden Anteil haben Franz und Moritz Wagner.









Orlando (dpa) – Die Orlando Magic um die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der NBA ihren neunten Sieg in Serie eingefahren - und damit eine Club-Bestmarke eingestellt. Die Magic gewannen in der nordamerikanischen Basketball-Liga mit 130:125 (58:61) gegen die Washington Wizards.