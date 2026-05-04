Das war es für Franz Wagner und Co. in dieser Saison. Ohne den verletzten Nationalspieler geben die Magic die Serie gegen Detroit aus der Hand. Für Orlandos Star-Spieler mangelt es dem Team an Talent.
Detroit - Die Orlando Magic haben in den NBA-Playoffs die große Überraschung verpasst und es nicht in die zweite Runde geschafft. Ohne den erneut verletzt fehlenden Basketball-Weltmeister Franz Wagner verlor das Team aus Florida das entscheidende siebte Spiel bei den Detroit Pistons mit 94:116 (49:60) und musste sich in der Best-of-seven-Serie damit 3:4 geschlagen geben. Nach vier Duellen hatte Orlando noch mit 3:1 geführt.