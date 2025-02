NBA: Medien: Mavericks geben Doncic und Kleber an Lakers ab

Schwenninger Wild Wings Viel Selbstkritik nach dem verlorenen Derby

Verteidiger Daryl Boyle sagt: „Wir waren heute einfach nicht bereit.“ Schöne Geste von beiden Trainern nach einer traurigen Woche. Schwäne gastieren am Sonntag in Augsburg. In Straubing dreht JC Lipon durch und kassiert Sieben-Spiele-Sperre.