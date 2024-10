NBA: Dennis Schröder: Das große Ziel ist eine Championship

2 Dennis Schröder (l) will mit den Brooklyn Nets in die Playoffs. Foto: Eric Gay/AP/dpa

Dennis Schröder war noch nie in den NBA-Finals. Mit den Brooklyn Nets wird sich das diese Saison nicht ändern, zu viele Teams sind besser. Doch an den Ansprüchen des Weltmeisters ändert das nichts.









New York - Dennis Schröder will immer alles. "Wenn du nicht auf die Playoffs gehst, dann bist du nicht kompetitiv in meinen Augen. Du willst natürlich immer das große Ziel erreichen und das große Ziel ist eine Championship", sagt der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Kommende Woche beginnt die neue Saison in der NBA, für Schröder ist es die Zwölfte, und auch mit einem Mittelklasseteam wie den Brooklyn Nets gibt es für Schröder vor dem Auftakt nur dieses Ziel. "Egal in welchem Team ich war, wollte ich immer die Playoffs erreichen und werde dafür natürlich alles geben", betont der 31-Jährige.