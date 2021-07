2 Sascha Geršak spricht vor dem einstigen Trafohaus im Engstlatter Ried den Text ins Mikrofon – Karl Kleinbach hört über Kopfhörer zu. Die Texte werden Teil einer Hör-Collage, die an die Geschichte des Nazi-Unternehmens "Wüste" erinnert.Foto: Maier Foto: Schwarzwälder Bote

Erinnerung: Karl Kleinbach erstellt mit Hilfe des Schauspielers Sascha Geršak in Engstlatt besondere Collagen

Balingen. Von unten ist es kaum zu entdecken. Wer als Spaziergänger in Engstlatt unter der Bahnbrücke hindurch ins Ried hinausläuft, kann die rechts oberhalb des Wegs gelegene, heute hinter Obstbäumen fast versteckte einstige Transformatorenstation leicht übersehen. Dort stehen in dieser Woche Sascha Geršak und Karl Kleinbach – in besonderer Mission.

Die Trafostation ist das letzte bauliche Überbleibsel des "Wüste"-Werks 3 in Engstlatt. Mit dessen Bau begannen die Nazis im Spätsommer 1944: Es war Teil des Unternehmens, mit dem die Nationalsozialisten in der Endphase des Zweiten Weltkriegs an mehreren Standorten im Zollernalbkreis fast schon verzweifelt versuchten, aus dem hiesigen Schiefergestein Öl zu gewinnen. Tausende KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene mussten diese Sklavenarbeit verrichten, viele von ihnen kamen dadurch zu Tode.

Geršak ist ganz konzentriert. Er spricht in ein Mikrofon, daneben steht Kleinbach, der über Kopfhörer die Aufnahme mitverfolgt. Was Geršak am Trafohäuschen und an anderen Stellen im Engstlatter Ried einspricht, sind Texte, die Teil einer Hör-Collage werden, mit der an die furchtbare Geschichte erinnert werden soll, die sich im Ried abgespielt hat – und von der kaum noch etwas zu sehen ist.

Wo heute saftige Wiesen liegen, Bäume und Felder blühen, befand sich vor 75 Jahren eine rund 20 Hektar große Anlage zur Gewinnung und Aufbereitung des Schieferöls, samt Schieferbruch und Meilerfeld, wo die Zwangsarbeiter und unmenschlichen Bedingungen schuften mussten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Gelände rekultiviert, die Erinnerung an die Gräuel verblasste, viele wollten sich auch nicht daran erinnern. Das änderte sich erst durch das Engagement des Arbeitskreises Wüste, der das gleichnamige Unternehmen sowie die Zeit des Nationalsozialismus in der Region zurück ins Bewusstsein holte.

Dem Arbeitskreis gehört auch Karl Kleinbach an. Der Engstlatter kümmert sich seit Jahren um die Erinnerung an das, was sich einst quasi direkt vor seiner Haustür abspielte. Kleinbach wohnt unweit der Bahnlinie in Engstlatt, über die die Häftlinge des Bisinger KZ ins Ried gebracht wurden. Sein früherer Nachbar: Sascha Geršak, der als Schauspieler bekannt ist (mehrere "Tatorte", Filme wie "Fünf Jahre Leben" und "Gladbeck", zuletzt die ARD-Serie "Die Toten von Marnow") – und den Kleinbach nun für seine neue Form der Erinnerungsarbeit gewonnen hat.

Große Überredungskunst musste Kleinbach dabei nicht aufbringen: Geršak sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, für ihn sei es "Ehrensache" gewesen, seinen Freund "Charlie" und dessen Projekt zu unterstützen. Die Erinnerung an die einstigen Untaten sei wichtig, dazu wolle er gern seinen Teil beitragen.

Kleinbachs Idee: Im Ried will er an verschiedenen, nicht unbedingt offensichtlichen Stellen QR-Codes anbringen, über die Spaziergänger sich die Hör-Collagen anhören und sich so über die "Wüste"-Geschichte informieren können. Das Ganze solle, betont der Engstlatter, kein traditioneller Lehrpfad sein: Es gehe nicht nur um trockene Informationen, sondern um eine neue, zeitgemäße Form der Erinnerung. Neben den Texten von Geršak sind etwa auch Erinnerungen von Zwangsarbeitern und Zeitzeugen darin eingewebt.

Starten soll das Projekt, mit dem Kleinbach die Lokalgeschichte neu erlebbar machen möchte, in wenigen Wochen, wenn er die Collagen für jeden der Orte soweit fertiggestellt hat. Wobei, Orte: Das gesamte Ried ist grundsätzlich Erinnerungsgebiet. Das sei ihm, sagt Geršak in dieser Woche, auch erst spät so richtig bewusst geworden. Etwa an dem Tag, als er mit seinem Sohn dort spazieren war und Landwirte gerade die Felder umgepflügt hatten. Zwischen Erdklumpen habe er Metallstücke und Gleisnägel gefunden. Gleisnägel, die von dem Bahnanschluss stammen, über den das "Wüste"Werk im Engstlatter Ried an die Haupt- und heute noch bestehende Linie angeschlossen war.