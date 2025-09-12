Navi führte Fahrer in die Irre: 30-Tonner muss in Mahlberg aus Graben gezogen werden

1 Der Lkw musste mit Abschleppfahrzeugen aus dem Graben gezogen werden. Foto: Feuerwehr Die Feuerwehr Mahlberg wurde am Freitagmorgen zu einem festgefahrenen Lastwagen alarmiert, der drohte, in einen Graben umzustürzen.







Link kopiert



Der Fahrer hatte wohl fälschlicherweise einem standardisierten Navigationssystem vertraut, das nicht für die Abmessungen eines Lkws ausgelegt war, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Vor Ort bestätigte sich das: Der Sattelzug hing mit mehreren Rädern gefährlich in der Luft und in deutlicher Schräglage, heißt es weiter. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und ein Fachunternehmen an die Einsatzstelle gerufen.