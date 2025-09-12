Navi führte Fahrer in die Irre: 30-Tonner muss in Mahlberg aus Graben gezogen werden
Der Lkw musste mit Abschleppfahrzeugen aus dem Graben gezogen werden. Foto: Feuerwehr

Die Feuerwehr Mahlberg wurde am Freitagmorgen zu einem festgefahrenen Lastwagen alarmiert, der drohte, in einen Graben umzustürzen.

Der Fahrer hatte wohl fälschlicherweise einem standardisierten Navigationssystem vertraut, das nicht für die Abmessungen eines Lkws ausgelegt war, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Vor Ort bestätigte sich das: Der Sattelzug hing mit mehreren Rädern gefährlich in der Luft und in deutlicher Schräglage, heißt es weiter. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und ein Fachunternehmen an die Einsatzstelle gerufen.

 

Mit Hilfe von zwei Bergungsfahrzeugen eines spezialisierten Abschleppunternehmens und einem ortsansässigen Baggerbetrieb mit großem Kettenbagger wurde der voll beladene, rund 30 Tonnen schwere Sattelzug Stück für Stück aus dem Graben gehoben und auf den schmalen Feldweg gezogen.

Loben zu erwähnen sei die Zusammenarbeit mit dem Abschleppunternehmen und dem Baggerbetrieb, so Kommandant Thomas Obergföll.

 