Nautle Theater: Tequila, Bier und Buttermilch – Darsteller überzeugen bei Premiere

Reinhard Will 03.11.2024 - 11:48 Uhr

1 Die Darsteller haben alles gegeben. Foto: Will

Das Nautle-Theater serviert „Tequila, Bier und Buttermilch" : Die Premiere des Dreiakters am im Pfarrsaal in Gauselfingen ist gelungen.









Herbstzeit ist Theaterzeit. Und Theater ist ja immer eine gute Idee, zumal dann, wenn die Lachmuskeln ordentlich strapaziert werden. An derartigen „Strapazen“ mangelte es bei der Premiere der Komödie „Tequila, Bier und Buttermilch“ von Anton Parth im voll besetzten Gauselfinger Pfarrsaal nicht: Einmal mehr zeigte die Theatertruppe der Burladinger Nautle, was schauspielerisch und komödiantisch in ihr steckt.