Nautle-Theater Burladingen: Gelungene Premiere vor ausverkauftem Haus

Besser hätte der Start in die Theatersaison nicht sein können: eine bestens aufgelegte Schauspieltruppe begeistert ein ebenso gut aufgelegtes Publikum.

Gut, dass es zwischen den Akten Pausen gibt, in denen sich die Lachmuskeln erholen können. Mit „Heiße Nächte – kalte Füße“ löste die Theatergruppe der Burladinger Nautle im vollbesetzen Gauselfinger Pfarrsaal eine Lachsalve nach der anderen aus. Das Premierenpublikum – rund 250 Zuschauer waren gekommen und erlebten eine temporeiche Aufführung voller Sprachwitz und Situationskomik, aufgeführt von einer routinierten Truppe, die auch in diesem Jahr zur Bestform auflief.

Schauspielerinnen und Schauspieler – alle Laien, wohlgemerkt –, die sichtlich Spaß am Spiel haben, Rollen, die ihnen wie auf den Leib geschneidert sind, Slapstickeinlagen, ein über den Bühnenraum hinausgehender Szenenaufbau: Alles stimmte und passte bei dieser Premiere.

Weiter Aufführungen

Auch die Akteure im Hintergrund – die „Brezelschmierer und Kulissenschieber“ –sorgten mit Getränken und kleinen Snacks an der Bar und einer detailreichen Bühnenausstattung für einen rundum stimmigen Theaterabend.

Das begeisterte Publikum dankte mit lang anhaltendem Applaus.

Weitere Aufführungen sind am Samstag, 15. November, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 16. November, ab 15 Uhr, jeweils im Pfarrsaal in Gauselfingen. Karten im Vorverkauf zum Preis von neun Euro gibt es beim Geflügelhof Hans Mauz, der Metzgerei Martin Buck und de Holzofenbäckerei Weber.