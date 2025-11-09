Nautle-Theater Burladingen: Gelungene Premiere vor ausverkauftem Haus

Besser hätte der Start in die Theatersaison nicht sein können: eine bestens aufgelegte Schauspieltruppe begeistert ein ebenso gut aufgelegtes Publikum.
Gut, dass es zwischen den Akten Pausen gibt, in denen sich die Lachmuskeln erholen können. Mit „Heiße Nächte – kalte Füße“ löste die Theatergruppe der Burladinger Nautle im vollbesetzen Gauselfinger Pfarrsaal eine Lachsalve nach der anderen aus. Das Premierenpublikum – rund 250 Zuschauer waren gekommen und erlebten eine temporeiche Aufführung voller Sprachwitz und Situationskomik, aufgeführt von einer routinierten Truppe, die auch in diesem Jahr zur Bestform auflief.