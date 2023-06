Es ist soweit: Das Schonacher Naturschwimmbad startet in die Saison und ist eine echte Besonderheit: Hier bezahlt man aus gutem Grund keinen Eintritt.

Ab diesem Samstag, 3. Juni, ist das Schonacher Naturschwimmbad von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Einige freiwillige Helfer fanden sich am Samstag vor dem Pfingstwochenende im Schonacher Naturfreibad ein, um dieses für die kommende Saison gemeinsam wieder auf Vordermann zu bringen.

Ein Einsatz für alle

Um 9 Uhr begann die Arbeit mit Spaten, Besen und Schubkarren und zog sich bis mittags, was dank guten Wetters auch niemanden unter den fleißigen Helfern störte. Mit Elan und Übung wurde Unkraut gejätet und Gras zusammengerecht, damit nun auch das ganze Dorf, also Jung und Alt, Feriengäste sowie Freibadfans, wieder von einem sauberen Schwimmbad profitieren und Gebrauch machen können.

Und sie haben es geschafft: Die Gemeindeverwaltung Schonach gibt bekannt, dass ab diesem Samstag, 3. Juni, die langersehnte Freibadsaison startet. Bürger und Gäste sind eingeladen, bei erfrischendem Badewasser die idyllische Umgebung des Schwimmbads zu genießen.

Deshalb schwimmt man hier kostenfrei

Das Naturschwimmbad wird während der Saison täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet sein. „Die Besucher können sich auf ausgiebiges Badevergnügen und Sonnenbaden in der großartigen Atmosphäre des Schwimmbads freuen“, informiert die Verwaltung. „Es gibt jedoch wieder eine kleine Einschränkung: Sollte die Lufttemperatur um 11 Uhr morgens weniger als 18 Grad betragen, bleibt das Naturschwimmbad an diesem Tag geschlossen.“

Ein weiteres Highlight ist laut Gemeindeverwaltung, dass der Eintritt in das Bad für alle Besucher weiterhin frei ist. Damit möchte die Gemeinde den Zugang zu diesem Naturparadies für jedermann ermöglichen und die Begeisterung für die Natur und das Schwimmen fördern.

Zusätzlich zu den Schwimmmöglichkeiten bietet das Freibad einen Kiosk, der eine breite Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks anbietet. „Die Besucher können sich also nach Herzenslust stärken und ihre Energiereserven wieder aufladen. Zudem stehen sanitäre Anlagen zur Verfügung, um den Komfort der Badegäste zu gewährleisten“, so die Gemeindeverwaltung.

Auch der Bürgermeister freut sich

Bürgermeister Jörg Frey äußerte sich begeistert über den bevorstehenden Start der Freibadsaison: „Ich freue mich sehr, dass das Naturschwimmbad wieder seine Pforten öffnet und wir unseren Einwohnern und Gästen einen Ort der Entspannung und Erholung bieten können. “