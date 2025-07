Über die abgeschlossenen Arbeiten im Naturschutzgebiet Gifizenmoos informierten sich Gemeindevertreter und Anwohner bei einem Rundgang. Neue Arten sind bereits da, schon kurz nach Fertigstellung gab es aber ungeliebte Einflüsse des Menschen.

Bürgermeister Rudolf Fluck begrüßte Joshua Petelka vom Regierungspräsidium Freiburg, das das Projekt finanzierte, sowie Julian Kaiser vom Landschaftserhaltungsverband (LEV), der ein wichtiger Projektpartner war. Ein besonderer Dank galt Stefan Walter, Geschäftsführer des LEV, sowie den Mitarbeitern von Bauamt und Bauhof.

Der Anlass zeige, wie viel man gemeinsam für die Natur bewegen und so mehr Lebensqualität erreichen könne.

Ziel sei gewesen, die artenreichen Feuchtbiotope im Gifizenmoos zu sichern und ökologisch aufzuwerten sowie als Naherholungsgebiet für die Bürger weiterzuentwickeln. So entstanden drei neue Weiher, außerdem wurden Neophyten entfernt, also Pflanzen, die durch den Menschen in Gebiete gelangten, in die sie nicht gehören. Der versandete Eisstockweiher sei naturnah umgestaltet worden, was gefährdeten Arten zugute komme.

Rundweg soll entstehen

Neben der Natur solle aber auch die Bevölkerung etwas gewinnen, deshalb soll in den nächsten zwei Jahren in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ein Rundweg entstehen.

Das Naturschutzgebiet Gifizenmoos besteht laut Petelka seit 2001, ist mit sieben Hektar relativ klein, birgt aber trotzdem sehr hochwertige Arten, wie zum Beispiel Orchideen. Von der Sanierung des Weihers profitierten Amphibien extrem. Die Pflege übernehme man mit dem LEV, ein Landwirt mähe relativ spät im Jahr, damit Arten Zeit zur Entwicklung haben.

Die Kosten von 35 000 bis 40 000 Euro aus dem Topf Artenschutz flossen in „eine sehr effiziente Maßnahme“. Für abgeholzte Fichten wurden neue Bäume und Büsche gepflanzt, vom LEV die für Menschen giftige Herkulesstaude entfernt.

Ein Herzensprojekt

Auf Nachfrage einer Bürgerin erklärte Petelka, dass man sicher Bänke entlang des Weges aufstellen könne. Laut Kaiser war das Naturschutzprojekt für seinen Chef Stefan Walter ein Herzensprojekt. Er dankte Gemeinde, Regierungspräsidium, beteiligten Firmen und Landwirten für die gute Zusammenarbeit. Man habe Schlamm aus dem Weiher auf einem Acker verteilen können.

Der LEV sei im Gebiet schon länger aktiv und fördere die Bewirtschaftung nach naturschutzrechtlichen Kriterien.

Beim Rundgang erläuterten Petelka und Kaiser Maßnahmen wie das Anpflanzen Schilf im Eisstockweiher, das als natürlicher Filter für Nährstoffe wirkt. Ihnen zufolge waren schon nach kurzer Zeit neue Arten wie Kröten oder Libellen zu beobachten. Sie mahnten aber, dass keine Fische in die Weiher gesetzt werden dürfen, da diese alles fräßen. Fluck zufolge fanden sich beim Trockenlegen eimerweise Goldfische. Auch Grünschnitt dürfe nicht im Gebiet abgelegt werden, da das zum Eintrag fremder Arten führe.

Grünschnitt abgelegt

Fluck kritisierte, dass sich schon kurz nach Fertigstellung des Weges Grünschnitt im Gebiet fand. Und obwohl das Gebiet laut den Experten keine so hohe Sensibilität für Störungen hat, sollten Hunde an der Leine geführt werden.