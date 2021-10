1 Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Staudenpflanzungen des Naturschutz-Teams haben sich gut entwickelt. Foto: Bantle

Die vielen Schottergärten in Niedereschach sind dem Naturschutzverein ein Dorn im Auge.















Niedereschach - Mit Michael Senn, seit 23 Jahren Vorsitzender der Niedereschacher Naturschützer, hat sich nun eine regelrechte "Öko-Ikone" aus der Vorstandsriege zurückgezogen. Als damals die Auflösung drohte war 1998 Michael Senn in die Bresche gesprungen und hatte zugesagt, den Verein für ein Jahr weiterzuführen.

40 weitere Vogelkästen

Trotz Corona wurde wieder etliches auf die Beine gestellt, wie es sich in den einzelnen Tätigkeitsberichten bei der Hauptversammlung zeigte. So die Vogelkastenaktion mit der Beschaffung und dem Aufhängen von 40 weiteren Vogelkästen, die der Verein kostenlos zur Verfügung gestellt habe. Gerade auch die hiesigen Kindergärten seien dankbare Abnehmer. Über den Fortgang der Aktion Amphibienschutzzäune Teufental berichtete Barbara Cornils. Dazu sei sie bereits mit Vertretern vom Landratsamt vor Ort gewesen, um die Möglichkeit einer Dauerschutzanlage auszuloten.

Niedriger Wasserstand

Nicht ganz die gesteckten Erwartungen habe das Naturrefugium Wiesental zwischen Niedereschach und der ehemaligen "Pulvermühle" in Richtung Horgen erfüllt, wie Rüdiger Krachenfels berichtete. Nach den Plänen des Naturschutzvereins war es darum gegangen, eine landwirtschaftlich nicht genutzte Schilffläche entlang der Eschach in einen rund 800 Quadratmeter großen Flachwasserteich umzuwandeln, der dann in Verbindung mit der umgebenden Schilfzone optimale Bedingungen als Rastplatz für Zugvögel wie auch als Laichbiotop für Amphibien bieten sollte. So habe sich der Weiher anfangs etwas dürftig gefüllt, und auch im Moment sehe es mit dem Wasserstand nicht besonders aus.

Schottergärten ein Dorn im Auge

Ein Dorn im Auge für Birgit Lamparter sind die vielen Schottergärten im Ort. Dazu sollten die Bürger, die in der Gemeinde neu bauen, rechtzeitig darüber informiert werden, dass diese Schottergärten durch das Land verboten seien.

Info: Wahlen

Bei den Wahlen wurde der bisherige Vorsitzende Michael Senn zum neuen Beisitzer. Zum Vorsitzenden wurde Oliver Bumann gewählt, zu seiner Stellvertreterin Barbara Cornils und zum zweiten Stellvertreter Rüdiger Krachenfels. Für Kassiererin Angelika Will wurde Ulli Buschler zum neuen Kassenchef gewählt, Wolfgang Bornemann und Birgit Krachenfels wurden als Kassenprüfer bestätigt.