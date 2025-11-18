Naturschutz in Hechingen: Es braucht neue Flächen für die bedrängte Natur

Der Naturschutzbund informierte im Bildungshaus über Artenschwund und Artenschutz.
„Die Intensivierung der Landwirtschaft und die ständig fortschreitende Flächeninanspruchnahme für Baugebiete und Infrastruktureinrichtungen sind maßgebliche Faktoren für den dramatischen Artenrückgang hierzulande. Hinzu kommt seit einigen Jahren die Erderwärmung, die vielen Arten stark zusetzt und teilweise auch zu deren Aussterben führt. Neben den Bemühungen, den Klimawandel zu begrenzen, muss daher der Fokus auf die Schaffung und Erhaltung von Flächen, die der bedrängten Natur Lebensraum, Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten bieten, gerichtet werden“, betonen die Verantwortlichen des Naturschutzbundes (NABU).