Naturschutz in Dürrenmettstetten

1 Die Gruppe ist voll in ihrem Element. Foto: Kurtz

Die „Grizzlys“ haben viel mit Gras und Hecken zu kämpfen gehabt. Als nächstes wird das Wasser im Biotop wieder aufgefüllt.









In der vergangenen Woche wurde am Biotop auf dem Gelände der Schule in Dürrenmettstetten fleißig gearbeitet.