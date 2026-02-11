Naturschutz in Binzen: Der Kirschessigfliege das Futter entziehen

Seit mehr als zehn Jahren treffen sich Eigentümer und Bewirtschafter von Reben, Feldern und Wiesen und der Binzener Arbeitskreis Jugend zur gemeinsamen Böschungspflege.
Pünktlich um 9 Uhr morgens versammeln sich an einem Februarsamstag bei fast frühlingshaften Temperaturen rund 30 Binzener auf der Wiese im Sonnengarten. Darunter sind etwa zur Hälfte Winzer, die übrigen Mitstreiter sind Obstbauern, Jäger und Bündtli-Besitzer. Man kennt sich, tauscht sich aus, und auch die geplante Aktion ist etabliert: Seit mehr als zehn Jahren treffen sich Eigentümer und Bewirtschafter von Reben, Feldern und Wiesen und der Binzener Arbeitskreis Jugend einmal jährlich zur gemeinsamen Böschungspflege.