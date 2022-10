Naturschutz in Baden-Württemberg

1 Der Triel galt in Baden-Württemberg als ausgestorben, nun leben wieder einige Brutpaare am Oberrhein. Die Vogelart bleibt aber weiter extrem selten. Foto: /imago/stock&people

Die neue Rote Liste der Landesanstalt für Umwelt zeigt eine bedenkliche Abwärtsentwicklung: 59 Prozent der Arten gelten als bedroht. Erholen konnten sich nur sechs von 200 Spezies, darunter Meister Adebar.















Wer hat auch nur annähernd eine Ahnung, wie der Triel aussieht? Es handelt sich um einen hochbeinigen, sandfarbenen und gar nicht so kleinen Vogel, der vor allem im Brachland oder auf den Kiesbänken von Flüssen lebt. In Deutschland galt der Triel schon seit dem 19. Jahrhundert als ausgestorben – doch nun hat er sich am Oberrhein wieder mit einigen Brutpaaren angesiedelt. Offensichtlich findet er nun wieder Biotope vor, die ihm ein Überleben ermöglichen.