Naturschutz im Kreis Freudenstadt: Diese Tiere sollen vom neuen Vogelschutzplan profitieren

Der Managementplan für das Vogelschutzgebiet Nordschwarzwald ist fertiggestellt. Das Dokument kann im Internet heruntergeladen oder in Landratsämtern eingesehen werden.

Das Vogelschutzgebiet Nordschwarzwald ist Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Ziel dieses Netzwerks ist es, das europäische Naturerbe zu schützen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Für das Vogelschutzgebiet wurde im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe ein Managementplan erarbeitet, der nun fertiggestellt ist. Darüber berichtet das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung.

Das rund 36 000 Hektar große Vogelschutzgebiet „Nordschwarzwald“ hat Anteil an zwei Regierungsbezirken, sechs Stadt- und Landkreisen sowie 33 Gemeinden. Es beinhaltet sowohl waldreiche Flächen in Steillagen als auch ausgedehnte Wiesentäler, Hochmoorkomplexe, Felsen und Blockschutthalden und bietet damit einer Vielzahl von Vogelarten einen wichtigen Lebensraum.

So hat zum Beispiel das scheue Auerhuhn, der größte flugfähige Waldvogel Europas, hier ein bedeutendes Brutgebiet: Es weist im Schwarzwald die größte Population Zentraleuropas außerhalb des Alpenraums auf, wie es in der Mitteilung heißt. Auch für den Raufuß- und Sperlingskauz ist das Vogelschutzgebiet „Nordschwarzwald“ das wichtigste Brutgebiet in Baden-Württemberg.

Große Greifvögel

In den Wäldern brüten außerdem große Greifvögel wie der Rotmilan oder der Wespenbussard, die auf den angrenzenden Wiesen und Lichtungen Nahrung finden. An den steilen Fels- und Steinbruchwänden hat sich der Wanderfalke niedergelassen, der im offenen Gelände und an Gewässern – wenn auch nur selten – bei der Jagd beobachtet werden kann.

Viele dieser Vogelarten sind auf selten gewordene Landschaftselemente angewiesen. Diese Elemente zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen, ist Ziel des Managementplans. Dafür wurden zunächst die Vogelarten von europäischer Bedeutung erfasst.

In Abstimmung mit Fachverwaltungen und Gemeinden wurden sodann Ziele formuliert und Maßnahmen vorgeschlagen, die laut der Mitteilung der dauerhaften Erhaltung und der Entwicklung der besonderen Tierarten und Lebensräume dienen. Die Bewirtschafter der Flächen werden laut Angaben des Regierungspräsidiums bei der konkreten Umsetzung der Maßnahmen durch verschiedene Fördermöglichkeiten unterstützt. So könne ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa geleistet werden.

Managementplan liegt aus

Die finale Fassung des Managementplans für das Vogelschutzgebiet „Nordschwarzwald“ steht auf der Internetseite der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zum Download bereit. Der Managementplan liegt außerdem ab dem 15. September zu den ortsüblichen Öffnungszeiten unter anderem im Landratsamt Freudenstadt im Dezernat drei, Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft, zur Einsicht aus und kann dort nach Terminvereinbarung eingesehen werden.