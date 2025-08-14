Naturschutz im Kreis Freudenstadt: Diese Tiere sollen vom neuen Vogelschutzplan profitieren

Der Managementplan für das Vogelschutzgebiet Nordschwarzwald ist fertiggestellt. Das Dokument kann im Internet heruntergeladen oder in Landratsämtern eingesehen werden.
Das Vogelschutzgebiet Nordschwarzwald ist Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Ziel dieses Netzwerks ist es, das europäische Naturerbe zu schützen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Für das Vogelschutzgebiet wurde im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe ein Managementplan erarbeitet, der nun fertiggestellt ist. Darüber berichtet das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung.