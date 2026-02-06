Naturschutz gemeinsam: Böschungsaktion in Binzen soll Schädlingen das Leben schwer machen
Brombeeren sind sehr wuchs- und konkurrenzstark. Deshalb muss ihr Wachstum mancherorts eingedämmt werden. Foto: Pixabay/RichardMc

Die Bewirtschaftung von Kulturflächen ist wichtig, um die Ausbreitung von Schädlingen einzudämmen. Eine Böschungsaktion in Binzen soll dazu beitragen.

Eine Böschungsaktion der „LandKulTour“ Binzen, gemeinsam mit dem AK Jugend und der Gemeinde Binzen findet am Samstag, 7. Februar, von 9 bis 16 Uhr im Sonnengarten (Im Berg) statt. Das Auftauchen der amerikanischen Rebzikade zeigt, wie wichtig es ist, die Kulturflächen langfristig zu bewirtschaften. Böschungen gehören dazu und haben wichtige Funktionen für viele Tier- und Pflanzenarten, heißt es in der Ankündigung.

 

Die Pflege von Böschungen, ist ebenso Teil der Kulturlandschaften. Eigentümer und Bewirtschafter von Reben, Feldern und Wiesen haben 2015 begonnen, gemeinsam mit der Gemeinde Binzen und dem AK Jugend einzelne Flächen zu bepflanzen und aufzuwerten.

Bei der Böschungsaktion geht es auch wieder um die Eindämmung der Brombeere. Für ein kleines „Znüni“ und ein Mittagessen wird gesorgt, Getränke durch den Tag bitte selbst mitbringen. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters.

Teilnehmer werden in der Ankündigung gebeten, wetterfeste Kleidung, die schmutzig werden darf, Arbeitshandschuhe, festes Schuhwerk und falls vorhanden eine Rebschere mitzubringen. Anmeldung noch heute, 6. Februar, dringend erbeten unter Frank-Krumm@t-online.de mit dem Stichwort/Betreff „Böschungen“.

 