Naturschutz gemeinsam: Böschungsaktion in Binzen soll Schädlingen das Leben schwer machen

Böschungsaktion in Binzen soll Schädlingen das Leben schwer machen

1 Brombeeren sind sehr wuchs- und konkurrenzstark. Deshalb muss ihr Wachstum mancherorts eingedämmt werden. Foto: Pixabay/RichardMc Die Bewirtschaftung von Kulturflächen ist wichtig, um die Ausbreitung von Schädlingen einzudämmen. Eine Böschungsaktion in Binzen soll dazu beitragen.







Eine Böschungsaktion der „LandKulTour“ Binzen, gemeinsam mit dem AK Jugend und der Gemeinde Binzen findet am Samstag, 7. Februar, von 9 bis 16 Uhr im Sonnengarten (Im Berg) statt. Das Auftauchen der amerikanischen Rebzikade zeigt, wie wichtig es ist, die Kulturflächen langfristig zu bewirtschaften. Böschungen gehören dazu und haben wichtige Funktionen für viele Tier- und Pflanzenarten, heißt es in der Ankündigung.