2 Für den Neubau einer Klink am Lammerberg in Tailfingen müssen etliche Bäume gefällt werden. Ein Leser kritisiert dieses Vorgehen. Foto: Eyrich

Immer wieder kommt es vor, dass Naturfreunde das Fällen von Bäumen monieren, weil sie dahinter monetäre oder sonstige Interessen vermuten. Ein Beispiel sind Fällungen am Lammerberg für den Neubau einer Klinik. Sinnvoll? Notwendig? Oder nur ökologisch unsinnig? Ein Präzedenzfall.















Albstadt-Tailfingen - "Der Lammerberg in Tailfingen ist meine Heimat. Ich habe schon als kleines Kind in dem angrenzenden Wald gespielt und fühle mich dort bis heute zuhause. Demnach hat es mich heftig getroffen, als ich vor kurzen mal wieder den Rundweg im Wald gelaufen bin. Der Wald war kaum wiederzuerkennen, so viele alte Buchen wurden entfernt. An manchen Stellen wirkte der Wald förmlich nicht mehr existent." So beginnt der Brief eines Lesers des Schwarzwälder Boten über die Baumfällungen hinter der Cura Med Akutklinik.