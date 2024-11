Naturschauspiel in Bisingen

1 Was ein Blick: Die Burg Hohenzollern im Nebelmeer vom Zellerhorn aus fotografiert. Foto: Grahneis

Toller Blick am Sonntag, 10. November, auf die Burg Hohenzollern. Wegen der Inversionswetterlage zeigte sich rund um das Wahrzeichen ein Nebelmeer.









Was für ein Anblick am Sonntag, 10. November: Die herrliche Inversionswetterlage lockte viele Besucher zum Aussichtspunkt Zellerhorn bei Onstmettingen. So auch unseren Leser Erik Grahneis, der uns oben stehendes Foto zusendete.