1 Die Besucher können sich auf regionale Produkte sowie ein attraktives Begleitprogramm freuen. Foto: Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

Beim Naturparkmarkt in Bad Herrenalb am kommenden Sonntag präsentieren Anbieter frische und hochwertige Produkte aus der Region mit Herkunftsnachweis.









Link kopiert



Eine breite Angebotspalette an frischen Lebensmitteln und Schwarzwälder Spezialitäten sowie die familiäre Einkaufsatmosphäre zeichnen den Naturparkmarkt aus, der in diesem Jahr am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz und in der Klosterstraße stattfindet.