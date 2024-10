1 Ein verregneter Sonntag – mit Schirmen lassen sich es die Besucher trotzdem nicht nehmen, über dem Markt zu flanieren. Foto: Ursula Kaletta

Wieder einmal bot die Kurstadt Bad Dürrheim eine Gelegenheit, den Sonntag dort zu verbringen. In der Innenstadt sowie im Gewerbegebiet waren einige Geschäfte zum Informieren und zum Verkauf geöffnet. Höhepunkt war der Naturparkmarkt.









Link kopiert



Ein Besuchermagnet war am Sonntag der Naturparkmarkt des Naturparks Südschwarzwald auf dem Rathausplatz und in der Luisenstraße, der seit 25 Jahren in der Region stattfindet und zum neunten Mal in Bad Dürrheim.