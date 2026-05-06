Naturpark Südschwarzwald: So setzen sich Freiwillige für den Herdenschutz ein

Die Freiwilligeneinsätze leisten einen wichtigen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für die Weidetierhaltung im Südschwarzwald.
Mit Beginn der Weidesaison steigt für viele landwirtschaftliche Betriebe im Südschwarzwald der Arbeitsdruck spürbar an. Weidezäune müssen überprüft, repariert oder erneuert, Gelände vorbereitet und Schutzmaßnahmen angepasst werden. Mit der Rückkehr des Wolfs hat sich diese Arbeit weiter intensiviert: Der zeitliche, körperliche und organisatorische Mehraufwand für wolfsabweisende Zäune und weitere Herdenschutzmaßnahmen stellt viele Betriebe vor große Herausforderungen. Genau hier setzt die Weidehilfe Südschwarzwald an, wie der Naturpark Südschwarzwald in einer Mitteilung schreibt.