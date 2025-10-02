Naturpark-Markt in Steinen: Genießen, entdecken und einkaufen

Zum ersten Mal veranstaltet die Gemeinde Steinen einen Naturpark-Markt. Dort bieten 36 Beschicker rund um regionale, saisonale und nachhaltige Lebensmittel und Produkte an.

Die Gemeinde lädt auf Sonntag, 12. Oktober,ie Gemeinde Steinen erstmals zu einem Naturpark-Markt ein. Rund um das Rathaus und an der Eisenbahnstraße bieten 36 Aussteller von 11 bis 17 Uhr regional und nachhaltig hergestellte Produkte an: unter anderem Lebensmittel wie Brot, Obst, Gemüse, Bio-Käse, Schwarzwälder Wildspezialitäten, Wurst und Fleisch vom heimischen Rind, Neuer Wein oder Essige sowie Schalen und Teller aus Holz, Steinzeug, Porzellan, Filzprodukte aus Schafwolle oder Körbe. Das kulinarische Angebot unterscheidet sich vom Angebot herkömmlicher Feste. Dort findet man in der Regel keine Reh- und Wildschweinbratwurst wie bei einem Naturpark-Markt.

Besucher können auch selbst mitmachen Auch Mitmachangebote laden zum Verweilen ein. Mit Norbert Götz können Besucher Äpfel pressen, mit dem Förderverein Schneiderhof Wolle spinnen und mit Friederike Dinkel-Schmitt, die eine Korbfachschule besucht hat, Körbe flechten. Die Naturpark Kochschule lädt Kinder ab sechs Jahren zur Zubereitung von Essen ein. Viele Beschicker kommen aus der näheren Umgebung (unter anderem Vielfaltsgärtnerei Auhof, Norbert Götz, Kunsthandwerk „Zum bunten Hund“, „Sälbergmachts usm Chöpfliweg“), und viele Vereine aus Steinen (Frauenchor, Musikverein, Turnverein, ZeitbankPlus, RC Offroad Wiesental) beteiligen sich mit einem Essensstand am Programm. Das DRK Maulburg-Kleines Wiesental übernimmt den Sanitätsdienst.

Seit 1999 Mitglied im Naturpark-Verein

Der Naturpark-Markt ist Teil des Veranstaltungsprogramms zum Jubiläum „50 Jahre Gesamtgemeinde Steinen“. Steinen ist seit 1999 Mitglied im Verein „Naturpark Südschwarzwald“, hat aber noch nie einen Naturpark-Markt veranstaltet. Die Naturpark-Märkte gibt es seit 16 Jahren und finden in der Regel an einem Wochenendtag in unterschiedlichen Gemeinden statt. Am 12. Oktober findet in Bad Dürrheim noch ein weiterer Naturpark-Markt statt; an diesem Tag endet auch die diesjährige Naturpark-Markt-Saison.

Organisiert haben den Markt, der ein Markt ist und kein Fest wie Sabine Imping betont, Klimaschutzmanager Ronny Buth und Bürgermeister-Assistentin Sabine Imping. Buth weist daraufhin, dass es auf dem Markt kein Einweggeschirr gibt. Es wird Geschirr aus der Wiesentalhalle verwendet, gespült wird es in der Mensa.

Es gibt Produkte aus der Region

„Es gibt auch keine Coca-Cola, sondern Produkte von hier“, betont Buth. Der Naturpark Südschwarzwald legt großen Wert darauf, dass die Produkte nachhaltig sind und prüft auch die Produkte, die auf ihren Naturpark-Märkten verkauft werden. Sabine Imping hat sich für die Organisation des Marktes von der Stadtverwaltung Todtnau beraten lassen, die seit mehreren Jahren Naturpark-Märkte veranstalten und eine Liste hat mit Beschickern von Naturpark-Märkten.

Bürgermeister Gunther Braun sagte, der Naturpark-Markt ersetze in diesem Jahr den Martini-Markt. „Ich fände es schön, wenn er sich in Steinen etablieren würde.“ Zur Eröffnung um 11 Uhr kommt auch Landrätin Marion Dammann, die Vorsitzende des „Naturpark Südschwarzwald“-Vereins ist.