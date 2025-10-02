Naturpark-Markt in Steinen: Genießen, entdecken und einkaufen

Zum ersten Mal veranstaltet die Gemeinde Steinen einen Naturpark-Markt. Dort bieten 36 Beschicker rund um regionale, saisonale und nachhaltige Lebensmittel und Produkte an.
Die Gemeinde lädt auf Sonntag, 12. Oktober,ie Gemeinde Steinen erstmals zu einem Naturpark-Markt ein. Rund um das Rathaus und an der Eisenbahnstraße bieten 36 Aussteller von 11 bis 17 Uhr regional und nachhaltig hergestellte Produkte an: unter anderem Lebensmittel wie Brot, Obst, Gemüse, Bio-Käse, Schwarzwälder Wildspezialitäten, Wurst und Fleisch vom heimischen Rind, Neuer Wein oder Essige sowie Schalen und Teller aus Holz, Steinzeug, Porzellan, Filzprodukte aus Schafwolle oder Körbe. Das kulinarische Angebot unterscheidet sich vom Angebot herkömmlicher Feste. Dort findet man in der Regel keine Reh- und Wildschweinbratwurst wie bei einem Naturpark-Markt.