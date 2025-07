Der Naturpark-Markt war in Seewald zu Gast – zum ersten Mal. In Hochdorf herrschte eine familiäre Einkaufsatmosphäre.

Regionaler Genuss, familiäre Atmosphäre und ein naturverbundenes Einkaufserlebnis bot die Premiere des Naturpark-Markts im Seewälder Ortsteil Hochdorf. Bürgermeister Dominic Damrath äußerte bei der Eröffnung des Markts vor der Kirche seine Freude darüber, Teil dieser Veranstaltungsreihe zu sein.

Im Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord bieten mehr als 20 Naturpark-Märkte seit Mai und bis Oktober ein buntes regionales Genuss- und Einkaufserlebnis.

In Hochdorf präsentierten rund 20 landwirtschaftliche Betriebe, Vereine und Handwerker in familiärer Einkaufsatmosphäre frische regionale Köstlichkeiten, Handwerkskunst und mehr.

Feuerwehr brät Brandwurst

Bereits zum Auftakt der sechsstündigen Veranstaltung in der Unteren Gasse schlenderten zahlreiche Besucher über den Markt. Friederike Stetter, die seit 17 Jahren diese Marktform betreut, begleitete die Mitglieder des Gemeinderats und Bürgermeister Damrath beim Rundgang entlang der Stände. Stetter stellte das Projekt Naturpark-Markt vor, das seit 2004 viele Besucher aus nah und fern anzieht.

Bürgermeister Dominic Damrath und Naturpark-Markt-Betreuerin Frederike Stetter mit dem Gemeinderat beim Rundgang Foto: Stadler

Die Dorfgemeinschaft von Hochdorf reihte sich mit einem Stand, an dem Kaffee, Blechkuchen und Waffeln angeboten wurden, in das Marktgeschehen ein. Großen Zulauf erlebte um die Mittagszeit und darüber hinaus die örtliche Feuerwehr mit ihrer Feuerwehr-Brandwurst, einer Rindsbratwurst vom Grill aus heimischer Produktion.

Bei der Feuerwehr war viel los. Foto: Stadler

Der Bioland-Hof Sonnenwald in Schernbach bot Fleisch und Wurst vom Hinterwälder Rind an. Mit seiner solidarischen Landwirtschaft steht der Hof Sonnenwald für nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und ist bekannt als Seminarort sowie Bildungsbetrieb.

Brunch am 3. August

Am Sonntag, 3. August steht dort und auf weiteren 15 Bauernhöfen ein Erlebnis für die ganze Familie auf dem Programm. Von 9.30 bis 14 Uhr bietet der „Brunch auf dem Bauernhof“ in Buffetform ein reichhaltiges Speiseangebot mit Produkten direkt vom Hof.

Auf dem Naturpark-Markt konnten die Besucher Kammmacher Wolfgang Schulte aus Altensteig beim Herstellen von Kämmen zusehen. Die Kraft der wilden Kräuter hatte Federwaldhexe Jacqueline Geyer aus Altensteig mitgebracht. Bürsten und Besen wurden ebenso angeboten wie Dekoratives aus Keramik. Daneben konnte man Dinkelnudeln und Hochprozentiges, Honig, Imkerschätze, Holzofenbrot und weitere Köstlichkeiten aus der Region mit nach Hause nehmen. Auch Wildschwein- und Hirschgulasch in Dosen, ja sogar Flammkuchen mit Wildschweinschinken und Hof-Burger, zubereitet vom Bohnet-Hof in Musbach, bereicherten das kulinarische Angebot. Wer selbst aktiv werden wollte, konnte einen Speckstein schleifen.

Weitere Märkte im Kreis Freudenstadt

Weitere Naturpark-Märkte in der Region finden am 10. August in Waldachtal-Tumlingen und am 3. Oktober in Loßburg statt. Informationen, auch zu Anmeldungen für den Brunch auf dem Bauernhof am 3. August, gibt es online unter www.naturparkschwarzwald.de.