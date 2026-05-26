Naturpark-Markt in Calw: Besucher schmecken regionale Vielfalt

Ein Fest für die Sinne gibt es am 14. Juni auf dem Calwer Marktplatz. Dort sind Besucher eingeladen, handgemachte Schätze zu entdecken und lokale Spezialitäten zu kosten.

Am Sonntag, 14. Juni, von 11 bis 17 Uhr, laden 26 Stände auf dem Calwer Marktplatz zum Flanieren, Genießen und Einkaufen ein. Beim Naturpark-Markt stehen regionale Produkte und das, was daraus entsteht, im Vordergrund – von kulinarischen Spezialitäten zum Mitnehmen über Bewirtung vor Ort bis zu Ständen mit Kunsthandwerk ist alles dabei.

Das Angebot umfasst unter anderem heimische Kräuter, saisonales Obst und Gemüse, Holzofenbrot, Dinkelbrote, Honigprodukte sowie kaltgepresstes Hanföl und Gemüsebrühe, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Calw. Außerdem werden zahlreiche hausgemachte Spezialitäten angeboten, darunter Sirup, Marmeladen, Chutneys, Kräutersalze, Senf- und Meerrettichspezialitäten, Essige, Pestos, Liköre, Edelbrände, Säfte, Honig sowie Wurst- und Schinkenspezialitäten.

Von Bauernbrot bis Kunsthandwerk

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Angeboten werden unter anderem Flammkuchen mit Wildschwein oder anderen regionalen Zutaten, Kräuterwaffeln, vegane sogenannte Carotte Dogs, selbst gemachte Suppen, Forellengerichte und Bauernbrot.

Die Besucher werden sicherlich auch fündig beim Kunsthandwerk und weiteren Produkten aus Naturmaterialien. Darunter Holzkämme, Windspiele, Holzspielzeug, Bürsten und Besen, Naturkosmetik sowie Tür- und Tischkränze.

Der Naturpark-Markt bietet eine gute Gelegenheit, regionale Produkte kennenzulernen, direkt bei den Erzeugern einzukaufen und die Vielfalt der heimischen Landwirtschaft und des traditionellen Handwerks zu entdecken.

Alphornklänge zur Eröffnung

Eröffnet wird der Naturpark-Markt um 11 Uhr durch den stellvertretenden Naturpark-Vorsitzenden, Calws Oberbürgermeister Florian Kling. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von den Schnitzeltaler Alphornbläsern. Die Musiker um den Stammheimer Reinfried Raff lassen dabei Lieder aus dem Alpenland, aber auch aus dem hiesigen Schwarzwald erklingen.

Kochschule für Kinder

Auch für Kinder ist etwas geboten: Die Naturpark-Kochschule ist vor Ort und bietet Mini-Kochkurse an. Gemeinsam mit dem Kochschul-Team können Kinder ab sechs Jahren Leckereien mit frischen Lebensmitteln aus dem Schwarzwald zubereiten und diese inklusive der Rezepte kostenlos mit nach Hause nehmen. Außerdem gibt es Tipps und Tricks zu nachhaltiger Ernährung im Familienalltag. Die Kochkurse finden stündlich statt und dauern je 45 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Beim Stand von Sybille Pfeiffer dürfen Kinder Heilkräuter entdecken und darüber hinaus bei den Fühlkisten staunen, welche Gegenstände aus der Natur in den Säckchen versteckt sind.

Ab 12.45 Uhr tritt die Pianistin Olena Naboichenko auf. Sie ist professionelle Pianistin und Klavierlehrerin der Musikschule Calw. Sie lädt die Besucher zu einer genreübergreifenden Reise durch verschiedene Stile ein: von feinen klassischen Klängen über bekannte Melodien bis hin zu modernen Akzenten und intuitiven Momenten.

Führung zum Thema Geologie

Bei Nicolai Stotz kann man noch was lernen: Der Naturpark-Guide bietet zwei kurze Führungen von je 45 Minuten im Stadtgarten zum Thema Geologie und der Entwicklung des Waldes an. Die Führungen starten 14.30 Uhr und 16 Uhr vor der Touristinfo.

Den musikalischen Abschluss bildet das Ray Porter Trio mit der energiegeladenen Musik der 1950er- und 1960er-Jahre. Der Stil der Band ist geprägt vom Rockabilly- und Country-Sound, der durch Einflüsse von Indie-Rock und Singer-Songwriter-Elementen ergänzt wird.