Naturpark-Markt in Calw: Besucher schmecken regionale Vielfalt

Ein Fest für die Sinne gibt es am 14. Juni auf dem Calwer Marktplatz. Dort sind Besucher eingeladen, handgemachte Schätze zu entdecken und lokale Spezialitäten zu kosten.
Am Sonntag, 14. Juni, von 11 bis 17 Uhr, laden 26 Stände auf dem Calwer Marktplatz zum Flanieren, Genießen und Einkaufen ein. Beim Naturpark-Markt stehen regionale Produkte und das, was daraus entsteht, im Vordergrund – von kulinarischen Spezialitäten zum Mitnehmen über Bewirtung vor Ort bis zu Ständen mit Kunsthandwerk ist alles dabei.