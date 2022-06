4 Aus Honig lässt sich so manches machen. Foto: Schwark

Nach zweijähriger Pause gab es in Freudenstadt wieder einen Naturpark-Markt. Die Resonanz war groß, das Wetter machte Händlern und Besuchern schwer.















Link kopiert

Freudenstadt - Nachdem es am frühen Pfingstsonntag noch wie aus Kübeln gegossen hatte, konnte Marktmeister Helmut Reich bereits um 7.30 Uhr die ersten der rund 40 Marktbeschicker begrüßen. Kaum war der Naturpark-Markt um 11 Uhr offiziell eröffnet, setzte ein großer Besucheransturm ein.

Viele der Stände waren sofort dicht umringt. Neben den Einheimischen nutzten zahlreiche Urlauber die Gelegenheit, Produkte aus der Region zu betrachten, zu probieren und zu kaufen. Immer wieder war zu hören, dass die Menschen regionale Produkte schätzen. Die auf dem Markt vertretenen Erzeuger wiederum garantieren mit einem lückenlosen Herkunftsnachweis Qualität und Frische ihrer Lebensmittel.

Saisonbedingt fanden badische Erdbeeren und Kirschen großen Anklang. Auch selbst gepresster Apfelsaft, Spirituosen, Schinken, Wurst, Käse, Eier, Honigprodukte und Bauernbrot waren gefragt.

Natur in der Tüte

In Freudenstadt fand der siebte von insgesamt 24 Naturpark-Märkten in diesem Jahr statt. Friederike Stetter hatte den Markt einmal mehr vorbildlich organisiert. Vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord stand ihr Schwarzwaldguide Karl Keller zur Seite, der für Besucher interessante Informationen zum Naturpark parat hatte. Ein Stück Natur war auch in kleinen Tütchen zu finden, die man am Stand des Naturparks erwerben konnte, gefüllt mit Samen für eine Wildblumenwiese samt Erläuterung in sieben Schritten.

Aus Heu und Öhmd waren die kreativen Figuren, die Hannelore Beilharz aus 24- Höfe erschaffen hat. Seit 22 Jahren hat sie sich diesem Hobby verschrieben. Neu dabei in Freudenstadt war der "Wilde Sau"-Foodtruck mit allerlei Wildschweinspezialitäten. Das "Wilde Sau"-Projekt werde vom Land unterstützt, war von Truck-Betreiber Björn Kraft zu erfahren. Er ist selbst Jäger und verarbeitet das geschossene Wild. An einem weiteren Food-Truck gab es leckere Burger.

Hausgemachte Bratwürste in Dinkelkruste hatten Charlotte Bohnet und ihre Mutter Beate vom Bohnet-Hof in Musbach im Angebot. Das Getreide werde selbst gesät und geerntet, erklärte Charlotte Bohnet, und auch sie bestätigte: "Regionale Produkte sind gefragt." Hochwertige Fleischprodukte gab es auch bei Sibylle und Konrad Mast aus Schuttern bei Lahr. Laut deren Auskunft werden ihre Rinder ganzjährig draußen gehalten. Den 200 Tieren werde kein Kraftfutter zugeführt, so könne sich das Fleisch speziell entwickeln. Und die Rinder führten ein glückliches Tierleben auf Weiden von Lahr bis nach Oberwolfach.

Ein guter Standort

Auch Bürgermeisterin Stephanie Hentschel verschaffte sich auf einem Rundgang mit Friederike Stetter einen Eindruck von der breiten Auswahl an Produkten aus der Region, wozu auch Schmuck, Dekorationsartikel oder kunstvoll gefertigte Holzprodukte gehörten. Für Stetter ist Freudenstadt weiterhin ein guter Standort, was das große Besucheraufkommen belegte – selbst bei wechselhaftem Wetter. Das schlug gegen Ende am Nachmittag noch mal ordentlich Kapriolen. Ein weitere Regenguss machte es nicht nur den Grillmeistern schwer, kräftiger Wind riss auch den einen oder anderen Schirm und gar ein Zelt um.

0